Soğukta donan içme sularına pürmüzlü çözüm

Ardahan’da etkili olan soğuk hava hayatı durma noktasına getirdi. Soğuk havadan etkilenen vatandaşlar, sadece soğukla mücadele ediyor.

SU BORULARI DONDU

Hayatı olumsuz etkileyen soğuk havanın özellikle Ocak ayından itibaren etkisini artırması dolayısıyla kentteki bir çok ev ve iş yerinin su boruları ile su şebekeleri buz dondu. Vatandaşlar donan içme suyu şebekelerini çözmek için ilginç yöntemlere başvuruyor.

PÜRMÜZLE ÇÖZÜM

Donan şebeke suyu borularını tüplü pürmüz yardımı ile çözmeye çalışan Erkan Yıldız, şehirde bir çok kişinin kendileri gibi mağdur durumda olduğunu ve donan içme suyu şebekesi borularını pürmüz yardımıyla çözmeye çalıştıklarını belirtti.

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FOTOĞRAF 9 İlçede geçen hafta yağan kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili oldu. 1900 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek yerleşim alanlarından olan Yüksekova'da geceleri hava sıcaklığının, eksi 20 dereceye kadar düşmesi, ağaçların da buz tutmasına neden oldu. Sürücüler evlerinin önündeki araçların üzerini naylon, battaniye ve brandayla kapatmaya çalıştı. Yüksekova buz kesti; araçlara naylon, battaniye örtüldü Yüksekova buz kesti; araçlara naylon, battaniye örtüldü Yüksekova buz kesti; araçlara naylon, battaniye örtüldü Yüksekova buz kesti; araçlara naylon, battaniye örtüldü Yüksekova buz kesti; araçlara naylon, battaniye örtüldü Yüksekova buz kesti; araçlara naylon, battaniye örtüldü Yüksekova buz kesti: Araçlara naylon battaniye örtüldü Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi, yaşamı olumsuz yönde etkilerken, dondurucu soğuklar nedeniyle park halindeki araçların üzeri naylon, battaniye ve brandayla kaplandı.

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