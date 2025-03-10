Sokak köpekleri dehşet saçtı: 10 yaşındaki çocuk yoğun bakıma kaldırıldı

10 yaşındaki Murat'ın hayati tehlikesi sürüyor.
Erzurum'da 10 yaşındaki Murat Tutar, sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yoğun bakıma alınan çocuğun durumu ciddiyetini koruyor.
Olay, kentin Narman ilçesine bağlı Sütpınar mahallesinde gerçekleşti.
Henüz 10 yaşındaydı
Henüz 10 yaşındaydı
Ekmek almak için evinden çıkan 10 yaşındaki Murat, bakkala giderken sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor
Yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor
Edinilen bilgiye göre çocuk yoğun bakıma kaldırıldı. Vücudunun birçok bölgesinden yara alan 10 yaşındaki çocuğun durumu ciddiyetini koruyor.
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