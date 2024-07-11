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Sokakta köpek beslemek yasaklanıyor

AK Parti TBMM Grubu dün Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında basına kapalı olarak toplandı.

Uğur Duyan
04:00 - 11/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:22 - 11/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Toplantıda başıboş sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi ele alındı. Edinilen bilgilere göre, teklifte yer alacak uyutma yetkisi yerel yönetimlerde olacak. Bu yetki 'kamu güvenliği' nedeniyle belediyelere verilecek. Sorumluklarını yerine getirmeyen belediye başkanlarına 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası verilecek. Yerel yönetimler, başıboş köpeklerin kısırlaştırmasından, barındırılmasından, sokaklarda kamu güvenliğinin sağlanmasından ve uyutulmasından sorumlu olacak.

UYUTMAYA KURUL KARARI

Teklifle, Türkiye Veteriner Hekimler Birliği’nin de olacağı bir kurul uyutulması gereken sokak köpeklerinin seçiminde etkin rol oynayacak. Sokak köpekleri bu kurulun alacağı kararla aşırı saldırgan, genetiği ve anatomisi ile oynanmış hayvanlar ise uyutulabilecek. Sahiplenmeden, kamusal alanda ya da başkasının arazisinde sokak hayvanı beslemek yasaklanacak. Yakala-kısırlaştır-sal metodu terk edilecek.



#Sokak Köpekleri
#Aktüel
#TBMM
#Toplum
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