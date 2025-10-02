Somalılardan İsrail’e kornalı tepki

Gazze’de yaşanan insani dramı unutturmamak amacıyla Manisa’nın Soma ilçesinde dikkat çekici bir etkinlik düzenlendi. Hasbihal Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen eylemde öğrenciler ve vatandaşlar, ilçenin en işlek noktalarından Beşyol kavşağında "Filistin için korna bas" yazılı pankartlar açtı. Araçlarıyla kavşaktan geçen sürücüler, kornalarıyla etkinliğe destek verirken, alanda toplanan vatandaşlar da sloganlarla Filistin halkına sahip çıktıklarını ifade etti.