Somalılardan İsrail’e kornalı tepki

15:432/10/2025, Perşembe
IHA
MANİSA'NIN SOMA İLÇESİNDE VATANDAŞLAR VE ÖĞRENCİLER, "FİLİSTİN İÇİN KORNA BAS" PANKARTLARIYLA DÜZENLENEN EYLEMDE GAZZE’DEKİ ÇOCUKLARA DESTEK VERDİ.
Manisa’nın Soma ilçesinde vatandaşlar ve öğrenciler, "Filistin için korna bas" pankartlarıyla düzenlenen eylemde Gazze’deki çocuklara destek verdi.

Gazze’de yaşanan insani dramı unutturmamak amacıyla Manisa’nın Soma ilçesinde dikkat çekici bir etkinlik düzenlendi. Hasbihal Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen eylemde öğrenciler ve vatandaşlar, ilçenin en işlek noktalarından Beşyol kavşağında "Filistin için korna bas" yazılı pankartlar açtı. Araçlarıyla kavşaktan geçen sürücüler, kornalarıyla etkinliğe destek verirken, alanda toplanan vatandaşlar da sloganlarla Filistin halkına sahip çıktıklarını ifade etti.

