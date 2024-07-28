18-25 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 464 bin 204 araç denetlendi ve toplamda 423 bin 69 araca/sürücüye idari ceza uygulandı.

Ayrıca, hız ihlalinde bulunan 118 bin 349, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 796, emniyet kemeri kullanmayan 19 bin 246, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 703 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 391 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 423 bin 69 araca/sürücüye idari yaptırım uygulandı.