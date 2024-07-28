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Trafik ekipleri son bir haftada 2 milyon 464 bin 204 araç denetledi

Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerince, 18-25 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 464 bin 204 araç denetlendi ve toplamda 423 bin 69 araca/sürücüye işlem yapıldı.

08:07 - 28/07/2024 Pazar
Güncelleme: 09:13 - 28/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
423 bin 69 araca/sürücüye idari yaptırım uygulandı.
423 bin 69 araca/sürücüye idari yaptırım uygulandı.

18-25 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 464 bin 204 araç denetlendi ve toplamda 423 bin 69 araca/sürücüye idari ceza uygulandı.


Denetimler sonucu, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259 sürücüye işlem yapıldı.


Ayrıca, hız ihlalinde bulunan 118 bin 349, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 796, emniyet kemeri kullanmayan 19 bin 246, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 703 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 391 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 423 bin 69 araca/sürücüye idari yaptırım uygulandı.





#Trafik denetim
#İçişleri Bakanlığı
#idari ceza
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