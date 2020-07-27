Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Ankarada 30 katlı iş merkezinde korkutan yangın
3. SAYFA

Son dakika: Ankara'da 30 katlı iş merkezinde korkutan yangın

Ankara'da 30 katlı iş merkezinde korkutan yangın

Ankara'daki son dakika haberine göre, Çankaya ilçesinde 30 katlı iş merkezinin 5'inci katında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek en üst kata kadar sıçradı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Haber Merkezi DHA
İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunuyor.
İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunuyor.

Ankara’da son dakika haberine göre, bir iş merkezinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında plazaların yoğun olduğu Söğütözü Mahallesi Nergiz Sokak'ta bulunan iş merkezinde çıktı. Plazanın 5'inci katındaki terasta henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alev ve dumanı görenler itfaiyeye haber verdi. Bu sırada alevler, rüzgarın etkisiyle büyüdü ve üst katlara sıçradı. İş yerlerinin bulunduğu binada ve çevresinde büyük panik yaşandı. Binada bulunanlar, panik içinde kendilerini dışarıya attı. Plazanın alev alev yanan dış cephesinden kopan parçalar çevreye saçıldı. Gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak çevrede toplananları uzaklaştırdı.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. İtfaiye, rüzgarın etkisiyle binanın 30'uncu katına kadar ulaşan alevleri söndürmekte güçlük çekti. İtfaiyenin merdivenli araçla yaptığı çalışmayla yaklaşık 1 saatte yangın söndürüldü. Yangında ölen ve yaralanan olmazken, binada büyük hasar meydana geldi.

VALİ ŞAHİN: YARALANMA, YA DA CAN KAYBI İLE İLGİLİ BİLGİ GELMEDİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, olay yerine gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Gazetecilere açıklama yapan Vali Şahin, yangının binanın dış cephesinde meydana geldiğini belirterek, "İtfaiye daire başkanından aldığım bilgiye göre, içeri herhangi bir sirayet yok. İçeride gerekli tahliyeler tamamlanmış; ama bütün katlarda itfaiye ekiplerimiz tek tek kontrol yapıyorlar. Şu ana kadar herhangi bir yaralanma, ya da can kaybı ile ilgili bilgi gelmedi. İnşallah sonuna kadar gelmeyeceğini umut ediyoruz. Ama emniyet ve itfaiye ekiplerimiz kendi üzerlerine düşen görevi hakkıyla yerine getirdiler. Ankara’mıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Ankara'da iş merkezinde korkutan yangın: Binadan kopan parçalar etrafa yayılıyor
OYNAT 00:34
Ankara'da iş merkezinde korkutan yangın: Binadan kopan parçalar etrafa yayılıyor
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan plazada yangın çıktı. Yangın, çevrede korkuya neden olurken, itfaiye alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Binadan yükselen dumanlar, gökyüzünü kapladı. Binanın yanan bölgelerinden kopan parçalar yere düşerken, çevrede büyük korku yaşandı.

DHA

DHA


Abone Ol Google News
Son 3 gün detayı

Son 3 gün detayı

​Bakan Koca, koronavirüs verilerini paylaştı.
Vahşi cinayette yeni gelişme

Vahşi cinayette
yeni gelişme

Zanlı ifadelerine önceden çalıştı mı?
Fındık üreticisini sevindiren fiyat

Fındık üreticisini
sevindiren fiyat

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık fiyatını açıkladı.
Gençlere cami çağrısı

Gençlere cami çağrısı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.
Ankara'da <br>yangın paniği

Ankara'da
yangın paniği

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Maganda tavanda

Maganda tavanda

Arabanın üstüne çıkıp direksiyonu ayaklarıyla tuttu...

​Sağlıklı turizm ilkesiyle doğayla iç içe, kalabalıklardan uzak alternatif turizm
Yunan rahip verdi veriştirdi

Yunan rahip verdi veriştirdi

​"Kiliseleri bizimkiler kapattı, Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi".

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ayasofya Camii açıklaması.

İhracı istenen Gürsel Erol listeyi delip PM'ye seçildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.