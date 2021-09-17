Ankara'da korkutan yangın: Sekiz ev kül oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet en temel belediyecilik hizmetlerini bile yerine getiremiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. Muhalefetin, seçimler öncesinde verdiği vaatleri gerçekleştirmediğini ve ellerinde bulunan belediyelerde temel hizmetleri bile yerine getiremediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir beceriksizlikle muhatabız.' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bunların bırakın ülkeyi, ellerindeki belediyeleri bile yönetemediklerine bu süreçte şahit olduk. Seçim öncesinde bol keseden dağıttıkları tüm vaatlerin altında ezildiler, hiçbirini hayata geçiremediler. Çöp toplamadan şehir içi ulaşıma kadar hiçbir işi doğru düzgün yapamıyorlar. Artık illerde sular akmıyor sular. En temel belediyecilik hizmetlerini bile yerine getiremeyen bir beceriksizlikle muhatabız.' dedi.