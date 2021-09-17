Gündem Koronalı genç kadından ilginç ceza tepkisi İsterseniz 10 bin lira yazın
KIRIKKALE TÜRKİYE

Koronalı genç kadından ilginç ’ceza’ tepkisi: İsterseniz 10 bin lira yazın

Kırıkkale’de Covid-19 PCR testi pozitif olan genç bir kadın, arkadaşlarıyla birlikte caddede dolaşırken polise yakalandı. Genç kadın, karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle de uygulanan cezaya "Mükemmel, isterseniz 10 bin lira yazın" diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi İHA
Koronalı genç kadından ilginç ’ceza’ tepkisi: İsterseniz 10 bin lira yazın
Tuğçe P’nin Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi.

Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Caddesi’nde gece yarısı devriyesi sırasında ceddede dolaşan bir grup vatandaşın GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasını yaptı.

İHA

Ekipler, sorgulamada Tuğçe P’nin (21) izleminin devam ettiğini belirledi. Polis, durumun İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Denetim ekiplerince yapılan HES kodu kontrolünde Tuğçe P’nin Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit etti.

İHA

"Mükemmel, 10 bin lira yazın"

  • Karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 50 lira idari para cezası uygulanan Tuğçe P, "Mükemmel, çok güzel. İsterseniz 10 bin lira yazın" diyerek tepki gösterdi.

Ekipler, buradaki işlemlerin arından 21 yaşındaki Tuğçe P’yi İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait bir yurda yerleştirildi. Yanında bulunan 4 arkadaşı da temaslı yazılarak 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı.

Markete giderken polise yakalanan koronalı gençten ilginç tepki: 'Yok abi abarttınız'
KORONAVİRÜS
Markete giderken polise yakalanan koronalı gençten ilginç tepki: 'Yok abi abarttınız'

Başkasına ait HES kodu ile seyahat ederken otobüste yakalan koronavirüslü yolcu: Cenazeden dönüyordum
GÜNDEM
Başkasına ait HES kodu ile seyahat ederken otobüste yakalan koronavirüslü yolcu: Cenazeden dönüyordum

Karantinasının tamamlanmasına saatler kala eşiyle birlikte yola çıkan kişinin ilginç tepkisi: DHKP-C’li var sanki karşında
GÜNDEM
Karantinasının tamamlanmasına saatler kala eşiyle birlikte yola çıkan kişinin ilginç tepkisi: DHKP-C’li var sanki karşında
Abone Ol Google News
Heyecanlandıran keşif

Heyecanlandıran keşif

​"Yerleşik hayat burada başladı"
Evde 10 gün tatilyaptım, bilime inanın

'Evde 10 gün tatil
yaptım, bilime inanın'

​Haluk Levent vatandaşlara aşı olun çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Erdoğan ​AK Parti Mersin İl Danışma toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

​Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan fahiş fiyat açıklaması.

Gara'da 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Marketlere<br>şok denetim

Marketlere
şok denetim

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası harekete geçildi.
Seri üretim başladı

Seri üretim başladı

​Türk kıyılarının yeni muhafızları olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.