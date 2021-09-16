Markete giderken polise yakalanan koronalı gençten ilginç tepki: 'Yok abi abarttınız'

Kırıkkale’de Yuva Mahallesi 2466. Sokak’ta devriye gezen polis ekipleri, şüpheli gördüğü Abdullah E.’nin (24) GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasını yaptı. Abdullah E., GBT kontrolünde Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen filyasyon ekipleri, 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı.

İHA

"Yok abi, abarttınız"

Abdullah E., yurtta karantinaya alınmak istenince "Yok abi, gerçekten abarttınız o kadar da olmaz" diyerek, "Maskemi takıp markete gidiyordum. Madem ki testiniz çok doğru, neden ateşim olmadı? Niye baş ağrısı olmadı? Niye benim öksürüğüm yoktu? Benim pozitif çıktı yani" ifadesini kullandı.

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İHA

Filyasyon ekipleri, Abdullah E.’ye 4 bin 50 lira idari para cezası uygulayıp, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı yurtta karantinaya aldı.

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