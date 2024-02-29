İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın ve Hatay merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-50" operasyonlarında, organize suç örgütü üyesi 37 şüphelinin yakalandığını bildirdi.





Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonlar sonucu Hatay'da elebaşılığını B.Ç. ve M.Ç'nin, Aydın'da ise elebaşılığını Hüseyin Avni Demirkol'un yaptığı 2 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti.









Bakan Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin paylaşımı şu şekilde;





HATAY:





Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Hatay merkezli, Ankara, Adana, Manisa, Mersin, İstanbul, Konya ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı.





Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;





📌Depremzedelere dağıtılması gereken ilaçları dağıtmadıkları halde sahte evrak ve faturalar ile dağıtılmış gösterip ödeme aldıkları ve

📌Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişleri ve Jandarma tarafından yapılan analiz ve saha araştırmaları sonucunda yaklaşık 2 Milyar 250 Milyon TL kamu zararına neden oldukları tespit edildi.









AYDIN:





Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 aydır devam eden takipli KOM faaliyeti kapsamında; Aydın ili Kuyucak, Nazilli, Karacasu ve Buharkent ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda; "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçunu örgütlü olarak işleyen, elebaşılığını Hüseyin Avni Demirkol’un yaptığı suç örgütü üyesi





📌9 şüpheli yakalandı.

📌2’si tutuklandı,

📌7’sinin adli işlemleri devam ediyor.









Operasyonlar sonucu;





📌124 bin adet uyuşturucu hap,

📌Ruhsatsız tabancalar,

📌Muhtelif miktarda uyuşturucu maddeler,

📌Suçtan elde edilen taşınır ve taşınmaz varlıklar ile

📌Çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.







