Balıkesir'de kan donduran cinayet: Öldürüp buzdolabında sakladı!

Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi 2062 Sokak'ta bulunan apartmanda oturan eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası İsmail Özbek'ten yaklaşık 5 gündür haber alamayan komşuları, dün daireden koku gelmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Kapıyı kırarak eve giren polisler, kokuların yoğunlaştığı buzdolabının kapağının da koli bandıyla kapatıldığını gördü. Bandı sökerek kapağı açan polis ekibi, Özbek’in cansız bedenini dolabın içinde, battaniyeye sarılı şekilde buldu.

İsmail Özbek

Edremit Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan ön incelemenin ardından, Özbek’in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

KİRACIDAN ŞÜPHELENDİLER

Olayı araştırmaya başlayan polis, Özbek’in evinin odasını kiraya verdiği bilgisine ulaştı. Evde kalanları tespit ederek, soruşturmayı derinleştiren polis, evde kaldığı belirlenen Niyazi Y.'nin, 'basit yaralama', 'mala zarar verme' ve 'başkasına ait banka ve kredi kartını izinsiz kullanmak' suçlarından arandığını tespit etti. Soruşturmayı Niyazi Y. üzerine yoğunlaştıran polis, Niyazi Y.’nin ilçe merkezinde başka bir evde saklandığını tespit ederek, eve operasyon düzenledi.

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Ev sahibini öldürüp, buzdolabında saklayan şüpheli ve arkadaşı adliyede

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Niyazi Y., verdiği ilk ifadesinde cinayeti kabul ederek, İsmail Özbek’in evde yalnız oldukları sırada cinsel birliktelik teklif ettiğini iddia ederek, "Bunun üzerine tartışmaya başladık. Özbek’i karın ve göğüs bölgesinden bıçaklayarak yaraladım. Çarşaftan kopardığım bez ile boğarak öldürdüm. Maktulün cesedini ise buzdolabının içerisine koyarak olay yerinden ayrıldım" dediği öğrenildi.

Ev sahibini öldürüp, buzdolabında saklayan şüpheli ve arkadaşı adliyede

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Özbek'i öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı Niyazi Y. ve olay sonrası evinde saklandığı arkadaşı Ayşegül Z.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Katil zanlısı Niyazi Y. ve arkadaşı Ayşegül Z. adliyeye sevk edildi.