Bir ters yön faciası daha: İkisi asker dört kişi yaralandı

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Cambaz’ın katillerine yeni dava

15 Temmuz gecesi Çengelköy’de Yeni Şafak muhabiri Mustafa Cambaz’ın aralarında olduğu 9 kişiyi şehit ettikleri için 9’ar kez müebbet hapis cezası alan darbeci albaylar Mürsel Çıkrıkçı ve Muammer Aygar’a bir dava da köprü katliamından geldi. İddianamede iki boğaz köprüsünün kapatılması ve 34 kişinin öldürülmesi emrini Çıkrıkçı ile Aygar’ın verdiği belirtilerek 319’ar kez müebbet hapis cezası istendi. Çıkrıkçı’nın “Parçaladın mı iti, affetmek yok, it sürüsüne af yok” şeklindeki sözleri de dosyaya girdi.