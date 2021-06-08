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BARTIN

Bir ters yön faciası daha: İkisi asker dört kişi yaralandı

Bartın’da meydana gelen trafik kazasında bölünmüş yolda ters şeride giren cip karşı yönden gelen Jandarma Trafik Timi aracıyla çarpıştı. Kazada 2’si uzman çavuş 4 kişi yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Son dakika Bartın haberleri: Ters şeride giren cip jandarma aracına çarptı
Ters şeride giren cip jandarma aracına çarptı: 2’si asker 4 yaralı

Kaza Bartın Kurucaşile karayolunun Çakraz tepesi mevkiinde geldi. Edinilen bilgilere göre Kurucaşile’den Bartın istikametine seyir halinde olan M.D. yönetimindeki 74 BR 008 plakalı cip bölünmüş yolda ters şeride girerek karşı yönden gelen Jandarma Trafik Timi aracı ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Jandarma Trafik Timi aracında bulunan Amasra Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Uzman Çavuş İ.N. ve Uzman Çavuş A.Y. ile cip sürücüsü M.D. ve cipte yolcu olarak bulunan H.İ. yaralandı.

Yaralılar 112 ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bolu’daki kavgada ortalık savaş alanına döndü: Polis kopan parmağı aradı!
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Olay, saat 22.00 sıralarında Küçükberk mahallesi 6’ıncı sokakta meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, birbirlerine komşu olan ve aralarında geçtiğimiz Cumartesi günü henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıkan Burak Sokulluoğlu ile Ergün ve Ersin Baştürk kardeşler akşam saatlerinde evlerinin önünde karşılaştı.
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İki grubun arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Baştürk kardeşlerin bıçakla saldırdığı Burak Sokulluoğlu evindeki tüfeği alarak dışarı çıktı.
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Sokulluoğlu’nun arka arkaya ateş etmesi sonucu Ergün Baştürk ve Ersin Baştürk ile çeşitli yerlerinden yaralandı.
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Silah sesini duyarak olaya karışan Sokulluoğlu’nun yakını Murat Acar da darp edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memurunun da düşerek omzunun çıktığı kavgada savaş alanına dönen olay yerinde kavgaya karışanların yakınları sinir krizi geçirdi.
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Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Bıçağın da karıştığı kavgada Ergün Baştürk’ün parmağı koptu. Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatan polis ekipleri dakikalarca kopan parmağı aramasına rağmen bulamadı.
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Kavgada yaralanan 4 kişinin hastanedeki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi.
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Bolu’daki kavgada ortalık savaş alanına döndü: Polis kopan parmağı aradı!
Bolu'da, komşu iki aile arasında çıkan sözlü tartışma bıçak ve silahlı kavgaya dönüştü. Olay yeri savaş alanına dönerken kavgaya karışan 4 kişi ile kavgaya müdahale eden 1 polis memuru yaralandı. Kavga sırasında bir kişinin ise parmağı koptu. Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatan polis ekipleri dakikalarca kopan parmağı aramasına rağmen bulamadı.


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