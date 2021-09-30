#Deprem
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Merkez (Çorum)
Tarih-Saat : 30.09.2021, 16:20:42 TSİ
Enlem : 40.4161 N
Boylam : 35.0100 E
Derinlik : 13.91 km
Detay : https://t.co/6a0y494rai@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem
Çorum'da deprem meydana geldi. AFAD, saat 16.20'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.
Depremin derinliği 13,91 km olarak açıklandı.#DepremBüyüklük : 3.7 (Mw)Yer : Merkez (Çorum)Tarih-Saat : 30.09.2021, 16:20:42 TSİEnlem : 40.4161 NBoylam : 35.0100 EDerinlik : 13.91 kmDetay : https://t.co/6a0y494rai@afadba... @trthaber @anadoluajansi