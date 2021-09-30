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Çorum'da deprem meydana geldi

Çorum'da deprem meydana geldi. Saat 16.20'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Çorumda deprem meydana geldi​! Son depremler
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Çorum'da deprem meydana geldi. AFAD, saat 16.20'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

Depremin derinliği 13,91 km olarak açıklandı.

#DepremBüyüklük : 3.7 (Mw)Yer : Merkez (Çorum)Tarih-Saat : 30.09.2021, 16:20:42 TSİEnlem : 40.4161 NBoylam : 35.0100 EDerinlik : 13.91 kmDetay : https://t.co/6a0y494rai@afadba... @trthaber @anadoluajansi

AFAD deprem bilgilendirme videosu yayınladı
OYNAT 01:43
AFAD deprem bilgilendirme videosu yayınladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri içeren video paylaştı. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, depreme ilişkin alınması gereken önlemleri video ile anlattı.


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