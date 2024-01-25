İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-46 operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce Sakarya, Denizli, Ankara, Adana, Düzce, Bursa, Gaziantep, İstanbul ve Yalova’da düzenlenen “KAHRAMANLAR-46” Operasyonları kapsamında;
📌Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3️⃣ şahıs yakalandı.
📌Denizli’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şahıs yakalandı.
📌Ankara'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3️⃣ şahıs yakalandı.
📌Adana’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4️⃣ şahıs yakalandı.
📌Düzce’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şahıs yakalandı.
📌Bursa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5️⃣ şahıs yakalandı.
📌Gaziantep'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şahıs yakalandı.
📌İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7️⃣ şahıs yakalandı.
📌Yalova’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şahıs yakalandı.