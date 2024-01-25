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Dokuz ilde terör örgütü DEAŞ'a darbe: 28 şüpheli gözaltında

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Dokuz İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-46” operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çok miktarda döviz ve Türk Lirasına da el konuldu.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:13 - 25/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 08:50 - 25/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Dokuz ilde DEAŞ terör örgütüne eş zamanlı operasyon
Dokuz ilde DEAŞ terör örgütüne eş zamanlı operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-46 operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını bildirdi.


Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.


Bakanı Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin paylaşımı şu şekilde;

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce Sakarya, Denizli, Ankara, Adana, Düzce, Bursa, Gaziantep, İstanbul ve Yalova’da düzenlenen “KAHRAMANLAR-46” Operasyonları kapsamında;



📌Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3️⃣ şahıs yakalandı.

📌Denizli’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şahıs yakalandı.

📌Ankara'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3️⃣ şahıs yakalandı.

📌Adana’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4️⃣ şahıs yakalandı.


📌Düzce’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şahıs yakalandı.

📌Bursa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5️⃣ şahıs yakalandı.

📌Gaziantep'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şahıs yakalandı.



📌İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7️⃣ şahıs yakalandı.

📌Yalova’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şahıs yakalandı.


Operasyonlarda yapılan aramalarda çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.
#DEAŞ
#KAHRAMANLAR-46
#Operasyon
2 saat önce
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