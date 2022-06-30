Mal varlıklarına el konuldu: Evcil'in jeti de aralarında

Ankara merkezli 29 ilde gerçekleştirilen “Demir Yumruk” operasyonunda gözaltı sayısı arttı, mahkeme hem mal varlıklara el koydu hem de kayyum atadı. Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 105 milyar liralık sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan 3 suç örgüne yönelik Ankara merkezli 29 ilde “Demir Yumruk” operasyonu düzenlemişti. Eş zamanlı baskınlarda suç örgütlerinin liderleri Erol Evcil, Melih Karabacak ve Hüseyin Eryılmaz’ın da arasında olduğu 310 şüpheli gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında 4 kamyon dolusu belge, ziynet eşyaları ve 500 milyon lira ele geçirildi.

EVCİL KAÇARKEN YAKALANDI

Evcil’in önceki gün gerçekleştirilen operasyonda İskenderun’da kaldığı rezidanstan kaçmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi. Evcil, Karabacak ve Eryılmaz ile gözaltındaki diğer şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyeti’ne getirildi. Şüphelilerin ifadesinin alınmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtildi.

Erol Evcil kaçamadan yakalandı.

BALYA BALYA PARA SERGİLENDİ

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise yaklaşık 4 kamyon dolusu belge, ziynet eşyaları ve 500 milyon lira ele geçirildi. Bu eşyalar ve paralar Emniyet’te sergilendi. Masa üzerine sığmayan balya balya dolar ve TL cinsi paralar, yere dizildi. Ayrıca çok sayıda ziynet eşyasının yanısıra altın kaplama cep telefonunun da sergilendiği görüldü.

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327 ADET OTOMOBİL BULUNUYOR

Mahkeme kararıyla şüphelilerin 261 taşınmazına el konulurken, 8 bin 690 banka hesabı da donduruldu. Ayrıca 39 şirkete kayyum atandı. El konulan taşınmazlar arasında fabrikalar, lüks konutlar, arsalar ve 327 adet otomobil bulunuyor. Bunlar arasında en dikkat çekici olanı ise Evcil’in özel jeti oldu. Söz konusu jetin değerinin 20 milyon dolar olduğu değerlendiriliyor.

Öte yandan operasyonun detayları da ortaya çıktı. Soruşturma için Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Vergi Denetim Kurulu Müfettişleri, ASAK personelinden oluşan ortak çalışma grubu kuruldu. Ortak çalışma grubu, şüphelilerin vergiden kaçmak için çeşitli yöntemler izlediğini belirledi.

Paravan zincir ile vurgun

Suç örgütlerinden birinin izlediği yöntem şöyle işliyor: Kasasında yüklü miktarda kar olan firmalar, vergiden kaçmak için suç örgütüyle iletişime geçiyor. Bu aşamadan sonra bütün işlemler paravan şirketler üzerinden gerçekleştiriliyor. Firmanın kasasında bulunan parayla, paravan şirketlerden demir-çelik alındığına dair fatura kestiriliyor. Bu fatura işlemi 4 farklı noktadan gerçekleştiriliyor. Böylelikle firma devlete vermesi gereken yüklü miktarda vergiyi ödemek zorunda kalmıyor. Bunun yerine suç örgütüyle daha önce anlaştığı miktarda ödeme yapılıyor. Bu satışlardan çıkan borç ise paravan şirketlerin üzerine bırakılıyor.

Milyonlarca liralık borca ulaşan şirket kapatılıyor ve yerine başka bir paravan şirketle aynı sistem devam ettiriliyor. Öte yandan şüphelilerin, dikkat çekmemek için boş kamyonları şehir içi ve şehirlerarasında gezdirdiği, böylelikle Plaka Tanıma Sistemi’nde kayıt oluşturulduğu saptandı.

Sıkıntılı fabrikalar hedefleri oldu

Erol Evcil’in liderliğini yaptığı suç örgütünün ise zor durumdaki fabrikaları hedef aldığı belirlendi. Mali olarak sıkıntı yaşayan veya üretimi durdurulan tesis sahipleriyle iletişime geçen şüpheliler, satın alma vaadi ile kira kontratı imzalıyor. Demir-çelik ürünlerini piyasaya sattıktan sonra satışı yapılan malların paralarının satış yapan firmaya dönmesi gerekirken, bu paraların Evcil’in talimatı ile idare ettiği grup şirketleri hesaplarına aktarılarak firmaların içi boşaltılıyor. KDV, kurumlar vergisi ve stopaj ödemeleri bu firmaların üzerinde bırakılarak firmaların borç yükü arttırılıyor. Borçlar nedeniyle haciz gelmesi durumunda kiracı değişimine gidilerek faaliyetlere devam ediliyor. Herhangi bir tahsilat yapılamadığı için de kamunun alacağı vergi engellenmiş oluyor. Demir-çelik sektöründe faaliyet yürüten köklü firmaların bu şekilde kasıtlı olarak iflasa sürüldükleri anlaşıldı.