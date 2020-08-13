Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem 25 bin liraya sosyal tesisi gece kulübüne kiraya veren İstanbul Barosuna kötü haber Binayı Türkiye Barolar Birliği geri alabilir
İSTANBUL

Son dakika haberleri: İstanbul Barosu'nun kiraladığı binayı Türkiye Barolar Birliği geri alabilir

25 bin liraya sosyal tesisi gece kulübüne kiraya veren İstanbul Barosu'na kötü haber: Binayı Türkiye Barolar Birliği geri alabilir

2012'de İstanbul Barosu'nun talebi üzerine avukatların kullanımı için alınan boğaz manzaralı alanın gece kulübü olarak işletmeye devredildiği ortaya çıkmıştı. Çıkan haberlerin ardından İstanbul Barosu'na yazı gönderen Türkiye Barolar Birliği, binanın sosyal tesis olarak kullanıp kullanılmadığı soruldu. TBB Saymanlığı İstanbul Barosu’na gönderdiği yazıda “ivedilikle ve yazılı olarak bilgi verilmesini” istedi. Baronun vereceği yanıt sonrası yapılacak değerlendirmede taşınmazın gece kulübü olarak işletildiğinin anlaşılması halinde tahsis amacına aykırı kullanımı nedeniyle bina geri alınacak. Henüz yazılı olarak cevap vermeyen İstanbul Barosu, basına yansıyan haberlerden sonra bir açıklama yaparak binayı kiraya verdiğini kabul etti. Baro, aylık kira bedelinin sadece 25 bin lira olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Barosu'nun kiraya verdiği mekan...
İstanbul Barosu'nun kiraya verdiği mekan...

Türkiye Barolar Birliği (TBB), İstanbul Barosu’nun sosyal tesisi olarak kullanılması amacıyla 2012 yılının Ekim ayında satın aldığı boğaz manzaralı binanın, işletmeciye devredilerek gece kulübü olarak işletilmesine ilişkin sosyal medya paylaşımları ve çıkan haberler üzerine harekete geçti. TBB Saymanlığı İstanbul Barosu’na bir yazı göndererek, sosyal tesis olarak kullanılması için satın alınan binanın gece kulübü olarak işletmeciye devredilip devredilmediğini sordu. İstanbul Barosu henüz bir yanıt vermedi. Gelecek yanıtta binanın gece kulübüne kiralandığının bildirilmesi halinde TBB’nin binayı, İstanbul Barosu’ndan geri alabileceği öğrenildi.

İstanbul Barosuna gece kulübü sorusu: Kim kullanıyor acil cevap ver
GÜNDEM
İstanbul Barosuna gece kulübü sorusu: Kim kullanıyor acil cevap ver

BİNA TÜM AVUKATLARIN

  • Edinilen bilgilere göre Beşiktaş'taki boğaz manzaralı bina, İstanbul Barosu’nun talebi üzerine avukatların sosyal tesis olarak kullanılması amacıyla satın alındı. İstanbul Barosu’nun kullanımına tahsis edilen bina, 25 Ocak 2013’te protokolle teslim edildi. Protokolün 3. maddesine göre binanın “mesleki, sosyal ve kültürel faaliyetlerde avukatların yardımlaşmasını ve dayanışmasını temin amacıyla” kullanılabileceği düzenlendi. Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği uyarınca satın alınan bina, amacı dışında kullanılması durumunda sorumluluğun İstanbul Barosu Başkanlığı’na ait olduğu belirtildi.

Baro’dan komik savunma: Sosyal tesisimiz
GÜNDEM
Baro’dan komik savunma: Sosyal tesisimiz

İVEDİLİKLE CEVAP VERİN

TBB Saymanlığı İstanbul Barosu’na gönderdiği yazıda “ivedilikle ve yazılı olarak bilgi verilmesini” istedi. Baronun vereceği yanıt sonrası yapılacak değerlendirmede taşınmazın gece kulübü olarak işletildiğinin anlaşılması halinde tahsis amacına aykırı kullanımı nedeniyle bina geri alınacak. Bu karara gerekçe olarak “Protokolün 3.8. maddesinde ‘Baro, iş bu protokol ile kullanım hakkını devraldığı taşınmazı Avukatlık Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere uygun kullanmayı taahhüt eder’ hükmünün ihlal edilmesi gösterilecek.

25 BİN TL KİRA KARŞILIĞI SÖZLEŞME

İstanbul Barosu sosyal medya paylaşımları ve basına yansıyan haberlerden sonra bir açıklama yaparak binayı kiraya verdiğini kabul etti. Baro, aylık kira bedelinin sadece 25 bin lira olduğunu açıkladı. Baro açıklamasında özetle şöyle denildi:

  • Bu tesis için İstanbul Barosu bütçesinden çıkan bir harcama yoktur. Tam aksine ayda 25 bin TL kira karşılığı sözleşme yapılmıştır. Halen bu tesis için Baro tarafından harcanmakta olan bir gider kalemi de mevcut değildir. Baroya ait ve/ veya tahsisli bulunan bütün mekanlar, ekonomik değerini katlayarak nemalanmaktadır. Şeffaflık öngörülmek suretiyle işletmeci, gazete ilanı ve Baro Web Sitesi duyurusu ile saptanmıştır.

Baro parayı gece kulübünde yedi
GÜNDEM
Baro parayı gece kulübünde yedi

İstanbul'un ikinci barosu kuruluyor: Hazırlıklar tam gaz
GÜNDEM
İstanbul'un ikinci barosu kuruluyor: Hazırlıklar tam gaz

AYM'den çoklu baro ve bekçilik düzenlemesi kararı
GÜNDEM
AYM'den çoklu baro ve bekçilik düzenlemesi kararı

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu terör örgütü DHKP-C üyesi Ünsal ve Timtik için çağrı yaptı
GÜNDEM
İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu terör örgütü DHKP-C üyesi Ünsal ve Timtik için çağrı yaptı
Abone Ol Google News
Aşı yarışını Rusya mı kazandı?

Aşı yarışını
Rusya mı kazandı?

​Üretime başlandı ama ne kadar faydalı?
Şoke eden anlar

Şoke eden anlar

Kazada metrelerce savruldu, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü.
CHPden İncenin tüm iddialarına yalanlama: Dünürü bile aday oldu

Manzara için bunu yaptılar

Manzara için bunu yaptılar

Üsküdar Belediyesi: İbretlik bir ceza için kurumla irtibattayız.

Doğu Akdeniz'i görüştüler

Doğu Akdeniz'i görüştüler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e diyalog vurgusu.

Ulaştırma Bakanı açıkladı: Yüzde 62.5'i tamamlandı.
Kılıçdaroğlu'na tanklar niye yol verdi?

Kılıçdaroğlu'na tanklar niye yol verdi?

​Erdoğan açık çağrı yaptı: Çık açıkla, gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu vardır.
Ne varsa yerli tohumda var

Ne varsa yerli tohumda var

​Asırlık ata tohumuyla yetişen patlıcanın tadı kuzu etine benziyor.

465 yıllık <br>ocağı kaldırdı

465 yıllık
ocağı kaldırdı

II. Mahmud, neden 'Gavur Padişah' olarak anıldı?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.