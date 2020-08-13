25 bin liraya sosyal tesisi gece kulübüne kiraya veren İstanbul Barosu'na kötü haber: Binayı Türkiye Barolar Birliği geri alabilir

Türkiye Barolar Birliği (TBB), İstanbul Barosu’nun sosyal tesisi olarak kullanılması amacıyla 2012 yılının Ekim ayında satın aldığı boğaz manzaralı binanın, işletmeciye devredilerek gece kulübü olarak işletilmesine ilişkin sosyal medya paylaşımları ve çıkan haberler üzerine harekete geçti. TBB Saymanlığı İstanbul Barosu’na bir yazı göndererek, sosyal tesis olarak kullanılması için satın alınan binanın gece kulübü olarak işletmeciye devredilip devredilmediğini sordu. İstanbul Barosu henüz bir yanıt vermedi. Gelecek yanıtta binanın gece kulübüne kiralandığının bildirilmesi halinde TBB’nin binayı, İstanbul Barosu’ndan geri alabileceği öğrenildi.

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BİNA TÜM AVUKATLARIN

Edinilen bilgilere göre Beşiktaş'taki boğaz manzaralı bina, İstanbul Barosu’nun talebi üzerine avukatların sosyal tesis olarak kullanılması amacıyla satın alındı. İstanbul Barosu’nun kullanımına tahsis edilen bina, 25 Ocak 2013’te protokolle teslim edildi. Protokolün 3. maddesine göre binanın “mesleki, sosyal ve kültürel faaliyetlerde avukatların yardımlaşmasını ve dayanışmasını temin amacıyla” kullanılabileceği düzenlendi. Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği uyarınca satın alınan bina, amacı dışında kullanılması durumunda sorumluluğun İstanbul Barosu Başkanlığı’na ait olduğu belirtildi.

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İVEDİLİKLE CEVAP VERİN

TBB Saymanlığı İstanbul Barosu’na gönderdiği yazıda “ivedilikle ve yazılı olarak bilgi verilmesini” istedi. Baronun vereceği yanıt sonrası yapılacak değerlendirmede taşınmazın gece kulübü olarak işletildiğinin anlaşılması halinde tahsis amacına aykırı kullanımı nedeniyle bina geri alınacak. Bu karara gerekçe olarak “Protokolün 3.8. maddesinde ‘Baro, iş bu protokol ile kullanım hakkını devraldığı taşınmazı Avukatlık Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere uygun kullanmayı taahhüt eder’ hükmünün ihlal edilmesi gösterilecek.

25 BİN TL KİRA KARŞILIĞI SÖZLEŞME

İstanbul Barosu sosyal medya paylaşımları ve basına yansıyan haberlerden sonra bir açıklama yaparak binayı kiraya verdiğini kabul etti. Baro, aylık kira bedelinin sadece 25 bin lira olduğunu açıkladı. Baro açıklamasında özetle şöyle denildi:

Bu tesis için İstanbul Barosu bütçesinden çıkan bir harcama yoktur. Tam aksine ayda 25 bin TL kira karşılığı sözleşme yapılmıştır. Halen bu tesis için Baro tarafından harcanmakta olan bir gider kalemi de mevcut değildir. Baroya ait ve/ veya tahsisli bulunan bütün mekanlar, ekonomik değerini katlayarak nemalanmaktadır. Şeffaflık öngörülmek suretiyle işletmeci, gazete ilanı ve Baro Web Sitesi duyurusu ile saptanmıştır.

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