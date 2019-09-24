Hakkari'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 7 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince, Yüksekova ilçesi kırsalında hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kış hazırlıkları içerisindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
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PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi
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çişleri Bakanlığınca, 28 Ağustos'ta Mardin, Şırnak ve Batman'da 117 timin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran-2' operasyonu devam ediyor. 22-23 Eylül'de 41 timin katılımıyla Nusaybin ilçesindeki Bagok kırsalında düzenlenen operasyonun ayrıntıları da ortaya çıktı.
Operasyon sırasında teröristlerin kullandığı tespit edilen 7 sığınak ve 1 depoda güvenlik güçlerince yapılan aramada ele geçirilen bilgisayar, güvenlik güçlerince incelemeye alındı.
Üst düzey devlet yöneticilerine suikast talimatı Bilgisayarda yapılan incelemede, terör örgütü PKK'nın bölgede yaptığı son 20 yıllık saldırı ve eylem arşivine ulaşıldı. Arşivde yapılan kapsamlı incelemede teröristlere, üst düzey devlet yöneticilerine yönelik suikast talimatı verildiği ortaya çıktı.
Kimyasal fünyeler kriminal incelemeye alındı <br><br>Teröristlerin kullandığı sığınak ve depoda terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra kalem şeklinde kimyasal 8 fünye ele geçirildi.
Ele geçirilen kimyasal 8 fünyenin 6'sı olay yerinde imha edilirken, 2'si ayrıntılı incelenmek üzere Kriminal Daire Başkanlığına gönderildi.
Genelkurmay Başkanlığına bağlı Kriminal Daire Başkanlığından edinilen bilgilere göre, kalem şeklindeki kimyasal fünye, içerisine konulduğu el yapımı patlayıcıyı 45 dakika sonra infilak ettirme özelliği taşıyor. Kalemler, x-ray cihazında tespit edilemediği için saldırılarda kullanılma ihtimali üzerinde duruluyor.
İkinci defa füze ele geçirildi <br><br>Aynı operasyonda ele geçirilen 2 adet Rus yapımı Metis M-1 füze ateşleyicisinin de ilk defa iki yıl önce Nusaybin’de terör örgütü tarafından kullanıldığı ve karadan karaya, karadan havaya hedefi vurma özelliği taşıyan anti tank füzesi olduğu tespit edildi.
PKK'nın 20 yıllık saldırı ve eylem arşivi ele geçirildi
'Kıran-2' operasyonu kapsamında ele geçirilen bilgisayarda terör örgütü PKK'nın bölgede yaptığı son 20 yıllık saldırı ve eylemlerin yer aldığı arşiv ele geçirildi. Arşivde yapılan kapsamlı incelemede teröristlere, üst düzey devlet yöneticilerine yönelik suikast talimatı verildiği ortaya çıktı.