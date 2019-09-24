Dünya F-16lar Suriyede
ORTADOĞU

F-16’lar Suriye’de

Türk Savaş Uçakları, dün Fırat’ın doğusunda devriye uçuşu yaptı. DEAŞ’la mücadeleye odaklanan Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında uçan iki Türk F-16 uçağı 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçtu.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk Savaş Uçakları, dün Fırat’ın doğusunda devriye uçuşu yaptı. DEAŞ’la mücadeleye odaklanan Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında uçan iki Türk F-16 uçağı, 4 yıl aradan sonra ilk kez aktif uçuş görevi kapsamında havalandı. Milli Savunma Bakanlığınca, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildiği bildirildi. Açıklamada, “Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi” ifadesine yer verildi.

ASKERİ HAREKETLİLİK

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi’nde de hava hareketliliği yaşandı. Sınır hattından Akçakale’ye gelen ABD unsurlarına ait 2 helikopter, merkeze indi. Yaklaşık yarım saat merkezde askeri malzeme yüklenen helikopterler, daha sonra Suriye sınırında bir süre uçuş yaptı.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Öte yandan, bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının da önlem ve hazırlıklarını sürdürdüğü görüldü. TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında daha önce 6 kez ortak helikopter uçuşu, bir kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.

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