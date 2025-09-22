İzmir'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD’ın verilerine göre Ege Denizi’nde İzmir'in Karaburun ilçesinin yaklaşık 72 kilometre açığında saat 18.53’te 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 14,9 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre illerde hafif şekilde hissedildi.
Ege Denizi’nde Karaburun açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı; yetkililer vatandaşlara sakin kalma ve resmi açıklamaları takip etme çağrısında bulundu.
