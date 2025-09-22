Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de korkutan deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 17.16'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
