Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

17:4522/09/2025, Pazartesi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 17.16'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 17.16'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.


Depremin, 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



#AFAD
#Balıkesir
#deprem
#Sındırgı
