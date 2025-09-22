Yeni Şafak
Balıkesir gece vakti sallandı: İstanbul ve İzmir de hissetti

00:0822/09/2025, Pazartesi
G: 22/09/2025, Pazartesi
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul, Bursa ve İzmir'de de hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olduğunu büyüklüğün ise 4.9 olarak ölçüldüğünü açıkladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.05'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.


AFAD'dan ilk açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 00.05'te meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."


