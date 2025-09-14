Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Hindistan'da 5.5 büyüklüğünde deprem

Hindistan'da 5.5 büyüklüğünde deprem

17:0614/09/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber
Deprem (Arşiv)
Deprem (Arşiv)

Hindistan Assam eyaletinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, depremin de 29 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.

Hindistan
'ın kuzeydoğusundaki
Assam
eyaletinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD
Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Assam eyaletine bağlı Kharupatia bölgesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin, 29 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.


Can kaybı bildirilmedi


Depremin komşu ülke Butan'da da hissedildiği ve şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediği aktarıldı.


#hindistan
#Assam
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS atama yerleştirme puanları: KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 puanı ile nereye girilir?