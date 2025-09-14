Hindistan'da 5.5 büyüklüğünde deprem

Deprem (Arşiv)
Hindistan Assam eyaletinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, depremin de 29 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.
Hindistan
'ın kuzeydoğusundaki
Assam
eyaletinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD
Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Assam eyaletine bağlı Kharupatia bölgesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin, 29 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.
Can kaybı bildirilmedi
Can kaybı bildirilmedi
Depremin komşu ülke Butan'da da hissedildiği ve şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediği aktarıldı.
#hindistan
#Assam
#ABD