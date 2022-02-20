Marmara'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde saat 23.20'de bir deprem meydana geldi.

AFAD, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında olan depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Şarköy'e 3.25 km yakınlıkta olan depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.

AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

AFAD, deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığını açıkladı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada "Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Geçmiş olsun Tekirdağ.



Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.



Gelişmeleri takip ediyoruz. https://t.co/5IxoKKPGQE — AFAD (@AFADBaskanlik) February 20, 2022

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremi hafif şekilde hissettiklerini, yaptıkları ilk incelemede ilçede herhangi bir sıkıntı bulunmadığının belirlendiğini söyledi.

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Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var da depremle ilgili belediyeye olumsuz ihbarın ulaşmadığını belirtti.

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