Gündem Marmarada 4,1 büyüklüğünde deprem
TEKİRDAĞ

Marmara'da 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan edinilen son dakika bilgisine göre; Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 23.20'de meydana gelen depremin Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine 6.25 km yakınlıkta olduğu belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Marmarada deprem mi oldu? AFADdan açıklama
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Marmara Denizi'nde saat 23.20'de bir deprem meydana geldi.

AFAD, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında olan depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Şarköy'e 3.25 km yakınlıkta olan depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.

AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

AFAD, deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığını açıkladı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada "Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremi hafif şekilde hissettiklerini, yaptıkları ilk incelemede ilçede herhangi bir sıkıntı bulunmadığının belirlendiğini söyledi.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var da depremle ilgili belediyeye olumsuz ihbarın ulaşmadığını belirtti.

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