Kuşadası’nda 3.4 büyüklüğünde deprem

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay yerinde yapılan delil toplama çalışmasının ardından, ele geçirilen EYP'ler ve kar maskesi, kriminal inceleme için emniyete götürüldü.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcal'ın yakalanışının yıl dönümü nedeniyle kentte devriyelerini artıran Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaldırım üzerine park edilen bir otomobili fark ederek, otomobil çevresinde inceleme yaptı.

Adana’da polisi alarma geçiren araç: Altında üç adet patlayıcı bulundu

Adana'da devriye gezen terör ekipleri bir otomobilin altında patlamamış halde 3 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ve bir tane kar maskesi buldu. Bölgeye gelen olay yeri inceleme polisi, patlayıcılar ve kar maskesi üzerinde delil çalışması yaptı.