Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan iki PKK’lı teröristin, Habur’daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada teröristler için tek çıkış yolunun Türk adaletine teslim olmak olduğu belirtildi.