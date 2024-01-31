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Misliyle karşılık verildi: Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 13 terörist etkisiz

MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

11:27 - 31/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:33 - 31/01/2024 Çarşamba
DHA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB'nin açıklaması şöyle:

  • "Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."






#MSB
#PKK
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