Gündem Pendikteki trafik magandalarına tahliye kararı
İSTANBUL

Son dakika... Pendik'teki trafik magandalarına tahliye kararı

Pendik'teki trafik magandalarına tahliye kararı

Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan Hasan ve Hüseyin Sel'in tahliyesine karar verildi.

Haber Merkezi AA
Hamile kadının bulunduğu aracı tekmeleyip terör estirmişlerdi.
Hamile kadının bulunduğu aracı tekmeleyip terör estirmişlerdi.

İstanbul Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin tutuklanan Hasan ve Hüseyin Sel'in tahliyesine hükmedildi.

Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Hasan ve Hüseyin Sel ile avukatları katıldı. Duruşmada, Yunus Emre Bahçıvan, hamile eşi Ayfer Bahçıvan ve avukatı da hazır bulundu.

Mahkeme, olaya ilişkin delillerin güvence altına alındığı ve sanıkların kaçma ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle, Hasan ve Hüseyin Sel'in tahliyelerine karar verdi.

Hamile kadının bulunduğu aracın önünü kesip terör estirdi!
OYNAT 01:00
Hamile kadının bulunduğu aracın önünü kesip terör estirdi!
Emniyet şeridinde ilerlerken trafik polisine yakalanmamak için şeridinden çıkan bir araç sürücüsü, kendisine yol vermediği gerekçesiyle içinde hamile bir kadının da bulunduğu aracın önünü kesti. Aracın aynasını kırıp kaputunu tekmeleyen maganda, daha sonra olay yerinden kaçtı.


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