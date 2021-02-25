Tabur gözetleyen DEAŞ'lı terörist yakalandı

20 Şubat'ta saat 02.10 sıraların İstanbul'daki Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetleyen bir kişi ihbar üzerine yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Muhammed Yahya E. adlı kişinin keşif yaptığı belirlendi.
DEAŞ'lı olduğu tespit edilen teröristin üzerinden DEAŞ ile bağlantılı görseller ve dokümanlar çıktı. Türk vatandaşı olduğu belirlenen Muhammed Yahya E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Teröristin ağaça çıkıp taburu gözetlemesi güvenlik kamerasına yansıdı. Teröristin bir süre tabur çevresinde dolaştıktan sonra ağaca çıktığı görülüyor.