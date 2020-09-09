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Son depremler: Bingöl'deki deprem kaç büyüklüğünde?

Bingöl'de deprem meydana geldi

Son dakika haberine göre Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 22.32'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin resmi hesabından yaptığı paylaşımda herhangi olumsuz bir ihbara ulaşılmadığını bildirerek Bingöl halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bu hafta ülkenin farklı bölgelerinde birçok deprem meydana geldi ve halk endişe dolu anlar yaşadı ancak depremlerin hiçbirinde ölü ya da yaralı olmaması büyük teselli oldu.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 22.32 sıralarında merkez üstü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Olumsuz bir ihbar yok

  • AFAD’dan yapılan açıklamada, "Karlıova ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

Birçok ilde deprem meydana geldi

Bu hafta içerisinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde halkı endişelendiren depremler meydana geldi. Bu depremlerden biri dün akşamMarmara Denizi'ndemeydana geldi ve İstanbul başta olmak üzere birkaç ilde daha hissedildi.

Yaşanan depremlerde ölü ya da yaralı yok

  • Öte yandan geçtiğimiz günlerde Malatya'da da art arda depremlermeydana gelmişti. Yaşanan depremler halkı endişelendirse de depremlerin hiçbirinde can kaybı yaşanmaması ve yaralı olmaması teselli oldu.

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