Bingöl'de deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 22.32 sıralarında merkez üstü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
Olumsuz bir ihbar yok
- AFAD’dan yapılan açıklamada, "Karlıova ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.
#DEPREM: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 22.32'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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#DEPREM: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 22.32'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Birçok ilde deprem meydana geldi
Bu hafta içerisinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde halkı endişelendiren depremler meydana geldi. Bu depremlerden biri dün akşamMarmara Denizi'ndemeydana geldi ve İstanbul başta olmak üzere birkaç ilde daha hissedildi.
Yaşanan depremlerde ölü ya da yaralı yok
- Öte yandan geçtiğimiz günlerde Malatya'da da art arda depremlermeydana gelmişti. Yaşanan depremler halkı endişelendirse de depremlerin hiçbirinde can kaybı yaşanmaması ve yaralı olmaması teselli oldu.