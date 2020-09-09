Son depremler: Bingöl'deki deprem kaç büyüklüğünde? Bingöl'de deprem meydana geldi Son dakika haberine göre Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 22.32'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin resmi hesabından yaptığı paylaşımda herhangi olumsuz bir ihbara ulaşılmadığını bildirerek Bingöl halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bu hafta ülkenin farklı bölgelerinde birçok deprem meydana geldi ve halk endişe dolu anlar yaşadı ancak depremlerin hiçbirinde ölü ya da yaralı olmaması büyük teselli oldu.

Haber Merkezi 09 Eylül 2020, 22:46 Son Güncelleme: 09 Eylül 2020, 23:45 DHA