Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğünde depremlere bir yenisi eklendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.06'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Malatya'da üst üste depremler oluyor
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.44'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 15,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD verilerine göre aynı bölgede 15.39'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.