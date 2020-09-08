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MALATYA

Son depremler: Malatya'da ​üst üste depremler oluyor

Malatya'da üst üste depremler oluyor

AFAD verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 18:06'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi. AFAD verilerine göre bölgede saat 13.44'te 4,6 büyüklüğünde 15.39'da 4.2 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğünde depremlere bir yenisi eklendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.06'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Malatya'da üst üste depremler oluyor

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.44'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 15,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD verilerine göre aynı bölgede 15.39'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Türkiye'nin unutamadığı 45 saniye!
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Türkiye'nin unutamadığı 45 saniye!
Türkiye, 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de yaklaşık 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremle asla unutamayacağı bir felaket yaşadı. Resmi rakamlara göre, depremde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 901 kişi de yaralandı. 5 bin 840 kişi de kayboldu.


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