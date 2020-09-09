Marmara Denizi'nde deprem oldu: İstanbul ve Yalova'da da hissedildi

Tekirdağ'da çevre illerde hissedilen deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.57'de Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin 8,2 kilometre açığında meydana gelen sarsıntının, yerin yaklaşık 9,9 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

İstanbul'da da hissedilen depremin ardından büyük İstanbul depremine ilişkin sorularda merak konusu oluyor. Yıkıcı etkisi olmayan bu depremlerle ilgili henüz uzmanlar açıklama yapmadı.

Malatya'da üst üste depremler oldu

AFAD'ın açıkladığı verilere göre 8 Eylül'de Malatya'da üst üste depremler oldu. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.44'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Bu depremin ardından 15.39'da 4.2 saat 18:06'da 4.0 büyüklüğünde depremler doldu.