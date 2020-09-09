Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Marmara Denizinde deprem oldu İstanbul ve Yalovada da hissedildi
TEKİRDAĞ

Son depremler: İstanbul'da deprem mi oldu?

Marmara Denizi'nde deprem oldu: İstanbul ve Yalova'da da hissedildi

AFAD'ın açıkladığı verilere göre Marmara Denizi'nde deprem oldu. Tekirdağ açıklarında 4.1 büyüklüğündeki deprem yerin 9.91 kilometre derinliğinde oldu. Bu depremden saatler önce ise Malatya'da üst üste depremler oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Tekirdağ'da çevre illerde hissedilen deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.57'de Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.


Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin 8,2 kilometre açığında meydana gelen sarsıntının, yerin yaklaşık 9,9 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

İstanbul'da da hissedilen depremin ardından büyük İstanbul depremine ilişkin sorularda merak konusu oluyor. Yıkıcı etkisi olmayan bu depremlerle ilgili henüz uzmanlar açıklama yapmadı.

OYNAT 00:00
"O anda herkes Allah'ı tanıdı"
Bu sözler İstanbul'da öğrenci olan Afrikalı Mustafa Massaley'e ait. Depremi ilk defa İstanbul'da yaşıyan Massaley, o gece yaşadığı korkuyu tebessüm ettiren ifadelerle anlattı.


Malatya'da üst üste depremler oldu

AFAD'ın açıkladığı verilere göre 8 Eylül'de Malatya'da üst üste depremler oldu. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.44'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Bu depremin ardından 15.39'da 4.2 saat 18:06'da 4.0 büyüklüğünde depremler doldu.

Jeofizik uzmanı Gündoğdu: Beklenen depremin çok yakınında olan Silivri depremi hala çözümlenemedi
GÜNDEM
Jeofizik uzmanı Gündoğdu: Beklenen depremin çok yakınında olan Silivri depremi hala çözümlenemedi

Abone Ol Google News
O bayrağa dokunursan seni vururum!

O bayrağa dokunursan seni vururum!

​Azeriler Türk bayrağına el uzatana böyle seslendi.
İngiltere kuralları sertleştiriyor

İngiltere kuralları sertleştiriyor

Altıdan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanıyor.
Yunanistan rahat durmuyor: Ağır silahlı Zodyak botlarıyla Meiste yasadışı devriye atıyor

​Süper Lig'de birinci haftanın hakemleri açıklandı.

Türk futbolunda <br>beklenmeyen istifa

Türk futbolunda
beklenmeyen istifa

Başkanlığı bırakma kararı aldığını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.