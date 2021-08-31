Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 14.04'te ve 7,16 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.
ÇOK SAYIDA İLDEN HİSSEDİLDİ
Deprem Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Bilecik'te de hissedildi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı.
#Deprem
Büyüklük : 5.0 (Mw)
Yer : Altintas (Kütahya)
Tarih-Saat : 31.08.2021, 14:04:26 TSİ
Enlem : 39.0813 N
Boylam : 30.0411 E
Derinlik : 7.16 km
Detay : https://t.co/3Hd3l2k6xd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem