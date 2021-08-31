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Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Son depremler: Kütahyada 5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 14.04'te ve 7,16 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
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Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kütahya'nın yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin hasara yola açıp açmadığı araştırılıyor. İşte depremin meydana geldiği Altıntaş'tan ilk görüntüler

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

ÇOK SAYIDA İLDEN HİSSEDİLDİ

Deprem Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Bilecik'te de hissedildi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı.

Kütahya'da 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı binalarda çatlaklar oluştu
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Kütahya Valisi Ali Çelik, depremin merkez üssünün Aydınlar köyü civarı olduğunu söyledi.
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İlçe merkezinde bir binanın balkonundan 3-5 tuğlanın düştüğünü, Beşkarış köyünde de 2-3 evin bacalarında döküntüler olduğunu belirten Çelik, Hiçbir yaralımız ve bir sıkıntımız yok, ufak tefek hasarlar var. dedi.
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Çelik, hasar tespit komisyonunun bölgeye ulaşarak incelemelerine başladığını anlattı.
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Çevre ve Şehircilik ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) müdürlüklerine bağlı ekiplerin de sahada olduğunu, köy köy gezdiklerini dile getiren Çelik, Tüm köylerimizdeki muhtarlarla görüştük. Herhangi bir can kaybı yok. Binalarda ufak tefek çatlaklar ve yarıklar var, o da çok sayıda değil. Bunların da hızlı şekilde tespitlerini yapıyoruz diye konuştu.
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Kütahya'da 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı binalarda çatlaklar oluştu
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin ardından bazı binalarda küçük çapta hasarlar meydana geldi.


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