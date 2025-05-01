Deprem Bodrum'un yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 02.48'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.48'de merkez üssü Bodrum olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Bodrum'un yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.
Öte yandan ilk belirlemelere göre, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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