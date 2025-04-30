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Türkiye'de 4 ayda 12 bin 124 deprem oldu: İşte depremlerin en çok olduğu iller

Türkiye'de 4 ayda 12 bin 124 deprem oldu: İşte depremlerin en çok olduğu iller

13:0530/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
DHA
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Türkiye ve yakın çevresinde son 1 ayda büyüklüğü 0,6 ile 6,2 arasında değişen 3 bin 279, 1 haftada ise 1501 deprem yaşandı.
Türkiye ve yakın çevresinde son 1 ayda büyüklüğü 0,6 ile 6,2 arasında değişen 3 bin 279, 1 haftada ise 1501 deprem yaşandı.

Türkiye'de bu yıl, büyüklüğü 0,6 ile 6,2 arasında değişen 12 bin 124 meydana geldi. Türkiye'de 2020'de 32 bin 767, 2021'de 23 bin 1, 2022'de 20 bin 281, 2023'te 74 bin 232, 2024'te 31 bin 890 deprem oldu. Depremin en çok meydana geldiği iller belli oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 1 Ocak ile 30 Nisan saat 11.30 itibarıyla Türkiye'de 12 bin 124 deprem meydana geldi. Türkiye ve yakın çevresinde son 1 ayda büyüklüğü 0,6 ile 6,2 arasında değişen 3 bin 279, 1 haftada ise 1501 deprem yaşandı.

İstanbul depremlerinin ardından son haftada meydana gelen sarsıntıların çoğunluğu Marmara Denizi ile Kütahya'da gerçekleşti. Bu depremlerden 500'den fazlası Marmara Denizi'nde, 600'den fazlası Kütahya'da meydana geldi.

Son bir ayda en büyük deprem İstanbul'da oldu

  • Son 1 ayda kayıtlara geçen en büyük deprem, İstanbul'da 23 Nisan'da saat 12.49'daki 6,2, saat 12.51'deki 5,9, saat 13.02'deki 4,9, saat 15.12'deki 4,9 büyüklüğündeki sarsıntılar oldu.
  • Ayrıca 27 Nisan'da Elazığ Sivrice'de 4,9, 25 Nisan'da Kütahya Simav'da ve 13 Nisan'da Amasya Taşova'da 4,6 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Muğla ilk sırada

  • İllere göre deprem sayısında Muğla en fazla sarsıntının yaşandığı kent oldu. Muğla'da bu yıl 2 bin 765, sırasıyla Malatya'da 1451, Kahramanmaraş 849, Kütahya'da 775 deprem yaşandı.
Türkiye'de 2020'de 32 bin 767, 2021'de 23 bin 1, 2022'de 20 bin 281, 2023'te 74 bin 232, 2024'te 31 bin 890 deprem oldu.
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