Sonuna kadar arkasındayız

Kabine dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 2 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze ve Filistin’de kalıcı barışın tesisi için Mısır’da imzalanan ‘Niyet Beyanı’ konusunda net mesajlar verdi. Gazze'de varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Erdoğan, “İki yıldır bombaların altında hayatta kalma mücadelesi veren çocukların ilk defa yüzlerinde tebessüm çiçekleri açtı” dedi. Erdoğan, şöyle devam etti:





KİMSENİN HADDİ DEĞİL

"Gazzeli mazlumların yükünü azaltan her çaba bizim için değerlidir. Çıkıp bunu 'sadece ateşkes imzaladılar' diyerek küçümsemek kimsenin haddi de hakkı da değildir. Bir defa bunu açıkça ortaya konulması gerekiyor. İsrail'in verdiği sözleri tutmama konusundaki bozuk sicilinin herkes gibi biz de farkındayız. Ama buna rağmen ümitvarlar, buna rağmen umutlu olmak istiyorlar. Biz de bir daha eski soykırım günlerine dönülmemesi için mevcut tüm baskı unsurlarını devrede tutuyoruz."





TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Önceki gün Şarm el-Şeyh'te yapılan zirvenin bu bakımdan önemli olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Orada hem imzacı dört ülkenin lideri hem de diğer ülkelerin liderleri olarak hep beraber çok net bir irade ortaya koyduk. Şarm el-Şeyh Deklarasyonu ile bölgemizde kalıcı barışa ve istikrara giden yolda kıymetli bir adım attık. Biz deklarasyondaki iradenin sonuna kadar arkasında duracağız. Amerika, Mısır ve Katar'ın da benzer bir tavır sergileyeceğine inanıyorum. Ateşkes mutabakatının uygulanmasının da yakından takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.





350 TIRIMIZ GAZZE’YE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, rehine ve mahkum takasıyla birlikte yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek, "İnsani yardımların girişleri hızlandı. Tüm aksaklıklara rağmen 350'ye yakın tırımız Gazze'ye giriş yaptı. 400'den fazla tırımız ise giriş için bekliyor. Dün 900 ton yardım taşıyan 17'nci iyilik gemimizi Mersin'den bölgeye yolcu ettik. Bunun devamı da gelecek. İnşallah kış bastırmadan insani yardımlarımıza ağırlık vereceğiz. Şov yapmadan, başkaları gibi PR peşinde koşmadan Gazze'ye ve Gazzeli mazlumlara sahip çıkmaya devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu.





Nadir elementleri vermemiz söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefet partilerinin “Eskişehir’deki nadir elementlerin işletmesi ABD’ye verildi” iddialarına da sert tepki gösterdi. Erdoğan şunları kaydetti: “Muhalefetin çarpıttığı bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki nadir toprak elementleri sahasında bugüne kadar 310 ayrı lokasyonda yaklaşık 125 bin metre sondaj yapıldı. Çalışma sahasında nadir toprak elementleri, barit ve florit başta olmak üzere tam 694 milyon ton kaynak olduğu tespit edildi. Bu saha, dünyanın yaklaşık ikinci büyük nadir toprak kaynak sahasıdır. 17 nadir toprak elementinin 10'unun bulunduğu Beylikova sahasında yaklaşık 12,5 milyon ton nadir toprak oksitleri yer alıyor. Nadir toprak elementlerinde dünyanın en büyük 5 üreticisinden birisi olmak istiyoruz. Bu doğrultudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyeceğimiz Eti Maden Pilot Üretim Tesisini devreye aldık. Nadir toprak elementleri teknolojisine sahip ülke ve firmalar bu alandaki üretim süreçlerine ilişkin tecrübelerini maalesef paylaşmaktan kaçınıyor. Bu engelin aşılması uluslararası işbirliklerini zorunlu kılıyor. Türkiye olarak biz de işbirlikleri geliştirmek amacıyla görüşmeler yapıyoruz. Bu anlamda Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir. Her kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demektir."



