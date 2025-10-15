Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mashatile'yi kabul etti

Görüşmede, Türkiye ile Güney Afrika ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için çalıştıklarını, iki ülke arasında gerçekleştirilen İkili Ulusal Komisyon mekanizması toplantısında alınan kararların ve imzalanan belgelerin hayırlı olması temennisini ifade etti.