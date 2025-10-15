Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mashatile'yi kabul etti

16:4615/10/2025, Çarşamba
G: 15/10/2025, Çarşamba
DHA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.


Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.


GÖRÜŞMENİN DETAYLARI BELLİ OLDI


Görüşmede, Türkiye ile Güney Afrika ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için çalıştıklarını, iki ülke arasında gerçekleştirilen İkili Ulusal Komisyon mekanizması toplantısında alınan kararların ve imzalanan belgelerin hayırlı olması temennisini ifade etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Gazze'ye insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılması ve sağlanan ateşkesin uygulanmasını takip ettiğini, Güney Afrika'nın Filistin davasının savunulmasına desteğini takdirle karşıladıklarını belirtti.


Erdoğan Güney Afrika'ya Kasım ayında gerçekleştirecekleri G20 Liderler Zirvesi hazırlıklarında kolaylıklar dilerken Türkiye'nin zirvede en iyi şekilde temsil edileceğini söyledi.


