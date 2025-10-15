Katil Netanyahu'nun nefesi kesildi: Tüm programlarını iptal etti

Terör devleti İsrail’in Başbakanlık Ofisi, ‘Gazze Kasabı’ Binyamin Netanyahu’nun solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini ve doktor tavsiyesiyle bugün dinlenmeye çekildiğini duyurdu.





Açıklamada, solunum yolu enfeksiyonunun Netanyahu ve çevresine tehdit oluşturmadığı belirtilerek İsrail Başbakanı'nın doktor tavsiyesi üzerine bugün programlarını iptal ettiği ve evde dinlendiği kaydedildi.





Katil İsrail'de de istenmiyor





İsrail basınına göre, Netanyahu, bu sabah Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde, yolsuzluk davasına ilişkin ifade verirken hastalığından şikayet ederek bugünkü duruşmanın iptalini talep etti. Saat 16.30'da devam etmesi beklenen duruşma, mahkemenin talebi kabul etmesi üzerine iptal edildi.





Gazze'deki İsrailli esir yakınlarının, daha önce tüm ateşkes müzakerelerini baltalayan Netanyahu'ya yönelik eleştirilerini, ateşkesin ardından da şiddetli bir şekilde sürdürmesi dikkati çekiyor.







