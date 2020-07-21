Sosyal medya için kanun teklifi: Temsilcisi olmayan kuruma 10 milyon TL para cezası olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in açıklamalarından satır başlıkları;

MHP ile birlikte çalıştığımız bu düzenleme çok önemli. Bütün kamuoyunu yakından ilgilendiriyor. Sosyal medya ile ilgili sosyal ağ düzenleyici şirketler yurt dışında. Bizim yaptığımız düzenleme ile bu şirketlere sorumluluk getiriyoruz.

İhlal durumunda mahkemeye gitmeden başvuru mekanizması kuruluyor.

Şikayet durumunda temsilcilerden 48 saat içinde cevap bekliyoruz.

Temsilcisi olmayan kuruma 10 milyon TL para cezası

#CANLI AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin açıklama yapıyor https://t.co/UGeXq1K169 — Yeni Şafak (@yenisafak) July 21, 2020

''Sosyal ağ sağlayıcı" tanımı yapıyoruz. Bu sağlayıcıların Türkiye'de bir merkez oluşturmalarını istiyoruz. Soruşturma ve kovuşturmaya imkan veren düzenleme yapacağız. Muhataplık oluşturmaya çalışıyoruz.

Bu teklifle Yeni bir sosyal ağ sağlayıcı tanımını getiriyoruz. Düzenleme ile sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye de bir temsilcilik oluşturulmasını sağlıyoruz. Bu temsilciliğe de sorumluluklar getiriyoruz.

Bizim birinci önceliğimiz asla bu sosyal ağ sağlayıcılarının kapanması değil. Hayatımızdaki yerinin farkındayız. Ne kadar çok kullanımda olduğunun farkındayız. Ama bu manada özgürlüklerle, hak ve hukuk arasında bir denge kurmaya çalışırken, kademelendirilmiş bir yaptırım silsilesi var.

Sosyal medyadaki hakarete, küfre, bu medya aracılığıyla yapılan tacizlere son vermeyi hedefliyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

TEKNOLOJİ Sosyal medya yasası neden önemli? Sosyal medya yasasının Türkiye'ye faydaları neler olacak?