Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Sosyal medya için kanun teklifi Temsilcisi olmayan kuruma 10 milyon TL para cezası olacak
POLİTİKA

Sosyal medya için kanun teklifi: Temsilcisi olmayan kuruma 10 milyon TL para cezası olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi. Zengin, ''Sosyal ağ bağlayıcıları temsilci belirleyecek. Amacımız idari, hukuki, mali muhatap bulmak'' dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in açıklamalarından satır başlıkları;

MHP ile birlikte çalıştığımız bu düzenleme çok önemli. Bütün kamuoyunu yakından ilgilendiriyor. Sosyal medya ile ilgili sosyal ağ düzenleyici şirketler yurt dışında. Bizim yaptığımız düzenleme ile bu şirketlere sorumluluk getiriyoruz.

İhlal durumunda mahkemeye gitmeden başvuru mekanizması kuruluyor.

Şikayet durumunda temsilcilerden 48 saat içinde cevap bekliyoruz.

Temsilcisi olmayan kuruma 10 milyon TL para cezası

''Sosyal ağ sağlayıcı" tanımı yapıyoruz. Bu sağlayıcıların Türkiye'de bir merkez oluşturmalarını istiyoruz. Soruşturma ve kovuşturmaya imkan veren düzenleme yapacağız. Muhataplık oluşturmaya çalışıyoruz.

Bu teklifle Yeni bir sosyal ağ sağlayıcı tanımını getiriyoruz. Düzenleme ile sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye de bir temsilcilik oluşturulmasını sağlıyoruz. Bu temsilciliğe de sorumluluklar getiriyoruz.

Bizim birinci önceliğimiz asla bu sosyal ağ sağlayıcılarının kapanması değil. Hayatımızdaki yerinin farkındayız. Ne kadar çok kullanımda olduğunun farkındayız. Ama bu manada özgürlüklerle, hak ve hukuk arasında bir denge kurmaya çalışırken, kademelendirilmiş bir yaptırım silsilesi var.

Sosyal medyadaki hakarete, küfre, bu medya aracılığıyla yapılan tacizlere son vermeyi hedefliyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

Sosyal medya yasası neden önemli? Sosyal medya yasasının Türkiye'ye faydaları neler olacak?
TEKNOLOJİ
Sosyal medya yasası neden önemli? Sosyal medya yasasının Türkiye'ye faydaları neler olacak?

AK Parti 11 maddelik 'sosyal medya' teklifini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu
GÜNDEM
AK Parti 11 maddelik 'sosyal medya' teklifini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu
Abone Ol Google News
Rus turist hazır kıta bekliyor

Rus turist hazır kıta bekliyor

Moskova medyası yazdı: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye 4 milyon turist gider.
Hedeflerinde Türkiye var!

Hedeflerinde Türkiye var!

​Libya'da kaybedenler Ermenistan'ı sahneye sürdü.
Kılıçdaroğlu, Ayasofya davetini neden geri çevirdiğini açıkladı

Evli ve bir kız <br>çocuğu babasıymış

Evli ve bir kız
çocuğu babasıymış

Pınar Gültekin'in katiliyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

O sene bu sene mi?

O sene bu sene mi?

​Mesut Özil Fenerbahçe'nin teklifine yanıt verdi.
Vahşetin detayları ortaya çıktı

Vahşetin detayları ortaya çıktı

Katil, Pınar Gültekin'i bağ evinde boğup, cesedini varille taşımış.

Filistin'i silah<br>endüstrisine dönüştürüyor

Filistin'i silah
endüstrisine dönüştürüyor

​İngiliz destekli Yahudi örgütü 'mükemmeliyet evleri' kuruyor.

Bayram için kritik uyarı!

Bayram için kritik uyarı!

​Prof. Dr. Özlü: Vaka sayısında artış yaşanabilir.
Koku gelince<br>ortaya çıktı

Koku gelince
ortaya çıktı

Kardeşinin çürümüş cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.