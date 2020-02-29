Gündem Sosyal medya provokatörlerine gözaltı
POLİTİKA

Sosyal medya provokatörlerine gözaltı

İdlib'de 34 askerimizin şehit düşmesiyle ilgili Gaziantep'te sosyal medya üzerinden provokasyon yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Provokatif paylaşım yapan 26 kişi tespit edildi.
Provokatif paylaşım yapan 26 kişi tespit edildi.

Esad rejiminin İdlib'de 34 Mehmetçiğimizi etmesi sonrası sosyal medya provokatörleri de harekete geçti. Gaziantep'te asılsız paylaşımlarda bulunan 26 kişi tespit edildi. Şüphelilerden 4 kişi gözaltına alındı.

Türkiye 34 yiğide ağlıyor
GÜNDEM
Türkiye 34 yiğide ağlıyor

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçundan

  • Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurum ve organlarını aşağılamak suretiyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlarından adli işlemlere başlanılarak 4 şahıs gözaltına alınmıştır. Tespiti yapılan diğer şahıslar hakkında işlemler sürmektedir."

İdlib gazisi uzman çavuşun mesajı duygulandırdı: Görevime devam edeceğim
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İdlib gazisi uzman çavuşun mesajı duygulandırdı: Görevime devam edeceğim

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
FOTOĞRAF 38
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İstanbul'da İdlib şehitleri için 300 araçlık konvoy oluşturuldu.
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Grup Türk bayraklarıyla şehir turu atarak, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı önünde İstiklal Marşı okudu ve saygı duruşundu bulundu.
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Türk bayraklarıyla şehir turu atan grup Beşiktaş'taki İl Jandarma Komutanlığı önüne giderek, büyük bir Türk Bayrağı açtı.
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Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuyan grup Şehitler ölmez varan bölünmez şeklinde sloganlar attı. Daha sonra grup olaysız dağıldı.
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Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuyan grup Şehitler ölmez varan bölünmez şeklinde sloganlar attı. Daha sonra grup olaysız dağıldı.
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Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuyan grup Şehitler ölmez varan bölünmez şeklinde sloganlar attı. Daha sonra grup olaysız dağıldı.
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Bursa’da İdlib’te Türk askerine yönelik yapılan saldırı sonrasında şehit düşen 33 asker için birlik ve beraberlik konvoyu oluşturuldu. 50’den fazla aracın katıldığı konvoy, Ankara çevre yolundan başladı. Şehir merkezinde turlayan konvoya çevredeki vatandaşlar da alkış tutarak destek verdi. Konvoy, Heykel Meydanı’nda son buldu.
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Kastamonu Hüma Hatun Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, Suriye’nin İdlip şehrinde şehit düşen askerlerimiz için yürüyüş düzenledi.
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Suriye’nin İdlib şehrinde Türk askerlerine yönelik yapılan saldırıya tepkiler giderek artıyor. Bu kapsamda Kastamonu Üniversitesinde okuyan ve Hüma Hatun Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, şehitleri anmak ve tepkilerini göstermek için yürüyüş düzenledi.
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İdlib’te şehit düşen 33 Mehmetçiğimiz için düzenlenen yürüyüşün sonunda kız öğrenciler, Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu ve ardından dua etti. Öğrenciler, yürüyüş boyunca ‘Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez’, ‘Ya Allah Bismillah, Allahu Ekber’ sloganları atıldı.
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Yürüyüşün ardından konuşan öğrenciler, “Bizler, her ne olursa olsun her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bizlere ümit bağlamış bu ülkenin gençliği olarak yapılan saldırıyı kınıyor ve şehadet şerbeti içmiş olan şanlı Mehmetçiğimizin ailelerine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Kimse unutmamalıdır ki biz gençler hemen şimdi şehitlerimizin intikamı uğruna bütün kanımızı buraya boşaltmaya hazırız” ifadelerini kullandı.
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde binlerce kişi, İdlib'de şehit olan 33 asker için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.
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İlçede toplanan binlerce vatandaş, İblib'deki hain saldırıda şehit olan 33 Mehmetçik için yürüdü.
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Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyen vatandaşlara, bazı vatandaşlar da araçlarla eşlik etti.
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Cumhuriyet Meydanı’nda biten yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.
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Şehitler için dua edildikten sonra vatandaşlar 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganlarıyla alandan ayrıldı.
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Şehitler için dua edildikten sonra vatandaşlar 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganlarıyla alandan ayrıldı.
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İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından Kayseri'de araçlarıyla konvoy yapıp, yürüyüş düzenleyen vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.
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İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından Kayseri'de araçlarıyla konvoy yapıp, yürüyüş düzenleyen vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.
Title
İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından Kayseri'de araçlarıyla konvoy yapıp, yürüyüş düzenleyen vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.
Title
İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından Kayseri'de araçlarıyla konvoy yapıp, yürüyüş düzenleyen vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.
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Karabük'te bir grup öğrenci, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit edilmesini ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüş yaparak kınadı.
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Mardin'de esnaf ve vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısına tepki göstererek ev ve iş yerlerine Türk bayrağı astı.
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Kastamonu'da lise öğrencileri, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu 33 askerin şehit düştüğü saldırıyı protesto etti. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen lise öğrencileri, Türk bayrağı açıp saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Ulu Cami önünde Türk Kızılay görevlilerince açılan stantlarda vatandaşlar, muhtemel ihtiyaç için kan bağışında bulundu.
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İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından Kayseri'de araçlarıyla konvoy yapıp, yürüyüş düzenleyen vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.
Title
İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından Kayseri'de araçlarıyla konvoy yapıp, yürüyüş düzenleyen vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.
Title
İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından Kastamonu'da araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.
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İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından Kastamonu'da araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.
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Siirt'te öğrenciler, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan 33 askeri anmak için şehitliği ziyaret etti.
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Adana'da, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısını protesto etti. Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) öncülüğünde cuma namazı çıkışı Ulu Cami önünde toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla slogan atarak saldırıya tepki gösterdi.
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İdlib’de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Mehmetçik için Bilecik'te yürüyüş düzenlendi.
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İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit düşen askerleri anmak ve Türk ordusuna destek olmak amacıyla yurdun dört bir yanındaki gar ve istasyonlar Türk bayraklarıyla donatıldı.
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Erzurum'da, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit olması nedeniyle şehitlere saygı yürüyüşü yapıldı. Oltu ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin öncülüğünde Hükümet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 500 kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla Şehitler ölmez vatan bölünmez, Askere uzanan eller kırılsın, Ne mutlu Türk'üm diyene sloganları attı.
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Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için çok sayıda camide gıyabi cenaze namazı kılındı.
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Van'ın Erciş ilçesindeki öğrenciler, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit edilen 33 Mehmetçik için dua etti.
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Şanlıurfa'da merkez Karaköprü Belediyesince esnaf ve ilçe halkına Türk bayrağı dağıtıldı.
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Adıyaman'da sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düştüğü saldırıyı protesto etti. Gölbaşı ilçesinde vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla saldırıyı kınadı.
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
İdlib'te Türk askerine yönelik yapılan saldırı sonrasında şehit düşen 34 asker için çok sayıda ilde birlik ve beraberlik konvoyları oluşturuldu.


Tarihe geçecek operasyon

Tarihe geçecek operasyon

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