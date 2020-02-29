Sosyal medya provokatörlerine gözaltı

Yürüyüşün ardından konuşan öğrenciler, “Bizler, her ne olursa olsun her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bizlere ümit bağlamış bu ülkenin gençliği olarak yapılan saldırıyı kınıyor ve şehadet şerbeti içmiş olan şanlı Mehmetçiğimizin ailelerine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Kimse unutmamalıdır ki biz gençler hemen şimdi şehitlerimizin intikamı uğruna bütün kanımızı buraya boşaltmaya hazırız” ifadelerini kullandı.