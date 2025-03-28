Sosyal medyada yaş sınırlaması kimleri kapsayacak: Bakan Uraloğlu son dakika açıkladı işte o yaş grupları

"Google, zaman zaman kendi kriterlerinde algoritma değişikliğine gidiyor. Bu değişikliklerin 'kimseyi hedef almadığını ve kimseye avantaj sağlamadığını' söylediler ama bu açıklamalar bizim için yeterince tatmin edici olmadı. Google ile ilgili süreci Bakanlık olarak doğrudan yetkili olmasa da yakından takip ediyoruz. Hafta sonu yine dijital mecralardaki basın mensubu arkadaşlarla beraber görüştük. Onların da düşüncelerini aldık ve şimdi Kültür ve Turizm Bakanı'mızla da görüşüp bazı kanuni düzenlemeler yapma noktasında da bir çalışmamız olacak."