Sosyal tarife zaten var

Enerji sektörü temsilcileri ile buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sektörden cevabını aldı. Kılıçdaroğlu’nun toplantıda gündeme getirdiği, “Elektrik ve ısınmada, düşük gelirliler için sosyal tarife uygulaması başlatılmalı” önerisine sektör temsilcileri devletin 2.1 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacını bütçeden karşıladığını cevabını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu hafta içerisinde elektrik, doğal gaz, kömür ve akaryakıt sektörünü temsil eden oda ve dernek yöneticileri ile online toplantı yaptı. Kılıçdaroğlu, temsililerel toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Elektrik ve ısınmada, düşük gelirliler lehine ‘Kademeli Tarifeli Sisteme’ geç. Yani ‘Sosyal Tarife Uygulamasını’ başlat. Bu vatandaşlar, daha ağır bir fatura ödemesinler” öerisini dile getirdi.

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2.4 MİLYAR LİRA KAYNAK

Kılıçdaroğlu’nun toplantıda hem sektör temsilcilerine hem de vatandaşa yönelik bir çözüm önerisi sunmadığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, sektör temsilcileri toplantıda Kılıçdaroğlu’nun önerisine, devletin 2.1 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacını bütçeden karşıladığını söyledi. Elektrik sektörü temsilcilerinin, “2022 için sırf bu anlamda 2.4 milyar lira kaynak ayrıldı” dedi.

2019’DAN BU YANA 3.5 MİLYAR LİRA DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1 Mart 2019’dan bu yana ayda 2,1 milyon ihtiyaç sahibi haneye 68-137 lira arasında elektrik tüketim desteği veriyor. Şimdiye kadar bu anlamda ihtiyaç sahiplerine verilen destek 3.5 milyar liraya ulaştı.