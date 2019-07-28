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BİTLİS

Soyer’e Bitlis tepkisi

İzmir’in turizm potansiyelinin kullanılmadığını belirterek “Sanki Bitlis’te yaşıyormuşuz gibi yaşadık” diyen CHP’li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e cevap Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay’dan geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tunç Soyer
Tunç Soyer

‘Gibisi fazla Soyer, biz gerçekten Bitlis’te yaşıyoruz’ şeklinde açıklamada bulunan Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, “Bitlis’te yaşıyormuşuz gibi yaşadık cümlesi son derece talihsiz, kırıcı ve maksadını aşan bir beyan olmuştur” dedi.

Nesrullah Tanğlay

İzmir’in yıllardır CHP tarafından yönetildiğini başarısız turizm politikalarının CHP’nin ürünü olduğunu belirten Tanğlay şunları kaydetti: ‘Sayın Başkan, talihsiz cümleleriniz bizi incitti ancak sizi yine de Bitlis'e bekleriz. Biz Bitlis'te yaşıyoruz ve Bitlis'te yaşamak çok güzel. Bitlis'imiz hala eşsiz, insanlarımız hala "harika misafirperver” ifadeleriyle bitirdi.

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