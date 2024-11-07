Soykırıma desteğin bedeli

ABD'de yapılan 60. Başkanlık Seçimleri'nde en merak edilen konuların başında Gazze'de devam eden soykırıma askeri ve siyasi destek veren Joe Biden ve Kamala Harris'in temsil ettiği Demokrat Parti yönetiminin bir bedel ödeyip ödemeyeceği idi. Amerikalı Müslüman grupların ve Filistin yanlısı aktivistlerin bir yılı aşkın süredir Gazze'de soykırım işleyen işgalci güç İsrail'den desteğini çekmesi ve katliamı durdurması taleplerine kulak asmayan Kamala Harris'e cevap sandıkta geldi. Başta Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Michigan eyaleti olmak üzere birçok noktada tepki oylarının etkili oldu.





DEARBORN'DAN TOKAT

ABD'nin en büyük Amerikalı Arap nüfusuna sahip Dearborn şehri, soykırıma destek olan Kamala Harris'e sandıkta büyük tepki gösterdi. Açıklanan seçim sonuçlarına göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump oyların yüzde 46,8'ini alırken, Harris yalnızca 27,8'ini elde edebildi. Yine İsrail ve Siyonizm karşıtı Yeşiller Partisi adayı Jill Stein da yüzde 24,2'lik oy oranına ulaşarak, Kamala Harris'in şehirde oyların çoğunluğunu elde etmesine engel oldu.





Rashida Tlaib

BIDEN'IN ÜÇTE BİRİNİ ALABİLDİ

2020 yılında Dearborn'da yapılan başkanlık seçiminde Demokrat Parti'den aday olan Joe Biden oyların yüzde 74,2'sini alırken, Trump yüzde 24,2'de kalmıştı. Harris'in selefi Biden'ın neredeyse üçte bir oranında oy alabilmiş olması, Müslüman ve Filistin yanlısı seçmenin Demokrat Parti'ye duyduğu öfkenin büyüklüğünü göz önüne serdi.





PATERSON'UN ETKİSİ

ABD'de "Küçük Filistin" diye bilinen New Jersey Eyaletinin Passaic ilinin başkenti Paterson'da da seçmenin Trump ya da Harris yerine üçüncü seçenek olan Yeşiller Partisi üyesi Jill Stein'a yöneldiği değerlendiriliyor. Passaic ilinde başkanlık için kurulan sandıktan ise kıl payı farkla Donald Trump birinci çıktı. Trump, 95 bin 600 oy alırken, Harris, 89 bin 600 oyda kaldı. Jill Stein 4022 ve eski Demokrat Partili Robert F. Kennedy Jr. 1025 oy aldı. Bu oy oranları Kamala Harris'in İsrail politikasına tepki olarak değerlendirildi.





TLAIB VE ÖMER'DEN BÜYÜK ZAFER

Sadece eyalet ve şehir bazında değil, adaylar bazında da seçmenlerin İsrail'e tepkisini üç Müslüman adayı Kongre'ye taşıyarak gösterdiği görülüyor. Seçim kampanyası sürecinde, İsrail yandaşlığı nedeniyle Kamala Harris'e desteğini açıklamayan Filistin asıllı Demokrat Kongre üyesi Rashida Tlaib, Michigan'da çok rahat bir seçim zaferiyle dördüncü kez ABD Temsilciler Meclisi'nde görev alma hakkı kazandı. Yine Yahudi lobisinin seçilmemesi için yoğun baskı kurduğu Somali asıllı Amerikalı Müslüman kadın siyasetçi Ilhan Ömer de Minnesota eyaletinden Temsilciler Meclisine seçilme başarısı gösterdi. Indiana eyaletinden Müslüman siyasetçi Andrew Carson seçilen üçüncü aday oldu.





İran: Her türlü senaryoya hazırız

ABD başkanlık yarışını Donald Trump'ın göğüslemesinin ardından, İran Devrim Muhafızları Başkan Yardımcısı Ali Fadavi açıklamada bulundu. Fadavi, Tahran'ın İsrail ile çatışmaya hazır olduğunu belirtti. ABD ile İsrail'in önleyici bir saldırıda bulunma ihtimalinin göz ardı edilmediğini söyleyen Fadavi, İran'ın her türlü senaryoya hazırlandığını vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığının açıklamasında ise sonucun ülke politikasında değişikliğe sebep olmayacağını kaydetti.





Hamas: Trump için sınav

Cumhuriyetçi Aday Donald Trump'ın zaferini duyurmasının ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Sami Abu Zuhri, Trump'ın "ABD başkanı olarak Gazze'deki savaşı saatler içinde durdurabileceği" şeklindeki açıklamaları nedeniyle sınanacağını ifade etti. Abu Zuhri, "Demokrat Parti'nin kaybı, parti liderlerinin Gazze'ye yönelik tutumunun bedelidir. Trump'ı Biden'ın hatalarından ders almaya çağırıyoruz" dedi.











