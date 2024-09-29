Soykırımcıya cezasızlık cesaret veriyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Filistin konulu BM Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda konuştu. Çok keskin bir dönüm noktasında olduklarını kaydeden Fidan, izleyecekleri yolun, istedikleri dünyayı ve ulusların etkileşim biçimini belirleyeceğini vurguladı. “Gazze'deki barbarca savaşı Batı Şeria, Lübnan ve ötesine yayılmadan durdurmak için aklıselim galip gelebilirdi” ifadelerini kullanan Fidan, bazı uluslararası aktörlerin kasıtlı olarak hareketsiz kalmasının şaşırtıcı olduğunu söyledi. Fidan, “Yapılması gereken çok açık. BM Güvenlik Konseyi'nin itiraz esaslarını belirleyen bir kararı var. Acil ve kalıcı ateşkes sağlanmalı. Rehine ve mahkum takası gerçekleşmeli. İsrail, Gazze'den çekilmeli. Filistinlilere insani yardım engelsiz bir şekilde ulaştırılmalı” dedi.





DURDURAN OLMAZSA SOYKIRIM SÜRECEK

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun böyle bir anlaşmayı engellediğini ifade eden Fidan, “Netanyahu kendisine tanınan cezasızlıktan cesaret alarak, başta Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplum İsrail'e durması için gerçek bir baskı uygulayana kadar soykırıma devam edecek” diye konuştu. Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliğin korunmasındaki birincil sorumluluğunun altını çizen Fidan, “Ne yazık ki Konsey şu ana kadar aldığı kararları İsrail'in uygulamasını sağlamakta başarısız olmuştur” ifadelerini kullandı.





BM GÜVENLİK KONSEYİ’NE ÇAĞRI

Uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun tüm önlemlerinin bir kenara itildiğine, yoğun bombardımanın sivil ve askeri hedef ayrımı yapılmaksızın sürdüğüne dikkat çeken Fidan, Güvenlik Konseyi'ni, asli görevini yerine getirmeye, herkesi bu savaşı ve İsrail saldırganlığını durdurmaya çağırdı: “Barış ancak iki devletli çözümle sağlanır. Netanyahu ve onun kökten dinci ortaklarının siyasi veya bireysel çıkarları, bölgesel istikrarı ve uluslararası düzeni tehlikeye atmamalıdır. Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarına dayalı bağımsız ve egemen bir Filistin devletiyle iki devletli çözümün önü açılmalı. Gelin hep birlikte adil ve kalıcı bir barış için çalışalım. Güvenlik Konseyi'ne çağrımız budur.”





SURİYE'DE ŞİDDET SARMALI KAPIDA

Hakan Fidan, New York’ta 79’uncu BM Genel Kurulu kapsamında düzenlenen görüşmelere katıldı. Önce Türkiye-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dörtlüsü Dışişleri Bakanları 5’inci Toplantısı'na katılan Fidan, ardından Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etti. Astana Süreci'nin garantörleri İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da bulunduğu toplantıda, Suriye'deki güvenlik, siyasi ve insani durum ele alındı. Özellikle İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının Suriye'de ilave şiddet sarmalına yol açmasının engellenmesi için itidal çağrısı yapıldı. Terör örgütlerinin mevcut durumdan istifade etme teşebbüslerinin önünün alınması gerektiği üzerinde duruldu, siyasi sürecin canlandırılmasına destek verildi. Fidan, Suriye'deki ihtilafın çözümünde BM'nin öncü rol oynaması gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Fidan ardında da New York’ta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile de bir araya geldi.



