Sözler farklı icraat farklı

Yerel seçimler öncesinde hiçbir belediyeden işçi çıkarmayacakları vaadini veren CHP sözünde durmadı. Her gün farklı belediyelerden onlarca işçiyi kovan CHP’li başkanlar kervanının son adresi ise İzmir’in CHP’li Kemalpaşa Belediyesi oldu. CHP’li Karakayalı’nın tek icraatının işçi kıyımı yapmak olduğunu söyleyen AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş, “31 Mart mahalli seçimlerinin ardından geçen süre içerisinde bırakın hizmet etmeyi, seçim döneminde vermiş olduğu sözlerin birini bile yerine getirmemiştir. Geçen süreç içerisinde ilçeye hiçbir katkı sunmayan CHP’li Karakayalı, seçim meydanlarında vatandaşlara vermiş olduğu sözleri de unutup, kulak arkası yapmaktadır” dedi.

Seçim öncesi 5 bin kişiyi işe alacağını söyleyen CHP’li Karakayalı 6 ayda 100’e yakın işçinin işine son verdi. Bu da yetmedi geçtiğimiz günlerde 17 personeli daha işten çıkarttı. CHP’li Karakayalı’nın 100 kişiyi daha işten çıkartacağı iddia edildi.