Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Sporda şiddete karşı yeni önlemler teklifi komisyonda kabul edildi
ANKARA

Sporda şiddete karşı yeni önlemler teklifi komisyonda kabul edildi

Teklifle müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde toplandıkları yerler, müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergahları, takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlar ya da takımların kamp yaptığı yerler, "spor alanı" tanımı içerisine alınıyor. Böylece güvenliğin sağlanması bakımından müsabaka alanı dışındaki yerlerde de tedbir ve yaptırımlar uygulanabilecek.

Haber Merkezi AA
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ARŞİV

Eski Gençlik ve Spor Bakanları AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ve Samsun Milletvekili Çağatay Kılıç ile bazı AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Buna göre spor alanlarında güvenliğin sağlanması için müsabaka güvenlik amirinin yanı sıra yardımcı da görevlendirilecek. Saha içi ve saha dışında alınması gereken tedbirlerin takibi ve güvenliğin sağlanması bakımından güvenlik amirinin görevi paylaştırılacak. Müsabakanın önemine göre birden fazla yardımcı görevlendirilebilecek.

"Müsabaka alanı" tanımına, spor müsabakalarının yapıldığı yerin yanı sıra "sporcular ve görevlilere tahsis edilmiş yerler" de eklenecek. Böylece sporcu çıkış tünelleri, yedek sporcu kulübeleri, hakem odaları, soyunma odaları ve koridorları gibi seyircilerin girişinin yasaklandığı yerler de tanımın içerisinde olacak.

Takımların kamp yaptığı yerler, "spor alanı" tanımı içerisine alınıyor

Düzenlemeyle müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde toplandıkları yerler, müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergahları, takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlar ya da takımların kamp yaptığı yerler, "spor alanı" tanımı içerisine alınıyor. Bu şekilde güvenliğin sağlanması bakımından müsabaka alanı dışındaki yerlerde de tedbir ve yaptırımlar uygulanabilecek.

Spor kulüpleri yönetim kurulu üyeleri, aralarından bir kişiyi "stat güvenliğinden sorumlu yönetim kurulu üyesi" olarak belirleyecek.

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Spor müsabakalarının yapıldığı alanlarda seyircilere tahsis edilmiş alanlar "seyir alanı", seyircilerin müsabakayı dijital ortamda seyretmeleri amacıyla il ve ilçe spor güvenlik kurulları tarafından belirlenen müsabaka alanı dışındaki geçici yerler "özel seyir alanı", takımların müsabakaya hazırlık çalışmalarını yaptıkları alanlar ise "antrenman alanı" olarak tanımlanacak.

Teklifte elektronik bilet veya sahibine spor müsabakasına giriş hakkı veren belge "bilet" şeklinde tanımlanarak, elektronik bilet uygulaması olmayan maçlarda usulsüz seyirci girişine ilişkin fiiller de yaptırım altına alınacak.

Ayakta seyirciye Bakanlık karar verecek

Teklife göre, seyircilerin ayakta seyredebileceği şekilde düzenlenmiş numaralı alanla ilişkilendirmek suretiyle de bilet satışı yapılabilecek. Bu uygulamayla ilgili kararı, federasyon ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığı verecek. Seyir alanlarına kapasitenin üzerinde veya biletsiz seyirci alınamayacak.

Seyircilerin müsabaka ve seyir alanlarına girişinde biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama sisteminin kurulmasına ilgili federasyonun görüşü alınarak Bakanlıkça karar verilecek. Buna ilişkin gerekli teknik donanım, spor tesisinin kullanım hakkına sahip kurum veya kuruluşlar tarafından tesis edilecek.

Futbol dalında en üst lig ile bir altındaki ligde seyir alanlarına girişi sağlayacak biletler, elektronik sistem üzerinden, usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen şekilde elektronik olarak oluşturulacak.

Futbol dalında en üst lig ile bir altındaki ligde bulunan kulüpler, bilet sistemi ve spor alanlarında güvenliğin sağlanmasına ilişkin teknik donanımları kendi kullanımındaki müsabaka ve seyir alanlarında kuracak.

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Basketbol, voleybol ve hentbol dallarındaki en üst ligde bulunan kulüplerin kendi kullanımındaki müsabaka ve seyir alanlarının güvenliğinin sağlanması bu kulüplerin sorumluluğunda olacak. Söz konusu spor dallarında elektronik kart ve elektronik bilete ilişkin hükümlerin uygulanmasına ilgili federasyonun görüşü alınarak Bakanlıkça; en üst iki futbol ligi dışındaki liglerde ise Türkiye Futbol Federasyonunca karar verilecek.

Spor müsabakaları için ilgili federasyon, spor kulüpleri ve yetkili diğer kişiler tarafından uygun görülen yerler ve görevliler dışında her ne suretle olursa olsun bilet satışı yapılamayacak.

İlgili federasyonlar, elektronik kart almak amacıyla verilen bilgileri kanundaki faaliyet alanıyla sınırlı olarak kulüpler adına paylaşabilecek. Bu bilgiler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı olarak işlenemeyecek ve kullanılamayacak.

Federasyon ödemeleri doğrudan yapacak

Teklifle federasyonlar ve spor kulüplerine özel güvenlik hizmeti satın alabilme imkanı tanınacak.

Bu durumda müsabakada görevlendirilecek özel güvenlik görevlilerinin kimlik bilgileri müsabakanın başlangıç saatinden en geç 48 saat önce ilgili kolluk birimine bildirilecek.

En üst profesyonel futbol ligi kulüplerinin müsabakalarında güvenliğin sağlanması amacıyla görevde olmayan genel kolluk görevlileri de görevlendirilebilecek. Bu görevlendirme, ilgili kulübün başvurusu ve federasyonun talebi üzerine, müsabakanın yapılacağı yerdeki yetkili kolluk birimince gerçekleştirilecek. Bu kolluk görevlilerine, görevlendirildikleri müsabaka ile sınırlı olarak günlük harcırah miktarının üç katı kadar ödeme yapılacak.

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Müsabaka güvenlik amirleri ile yardımcılarına federasyon temsilcisine ödenen tutar kadar, gözlemci kolluk görevlilerine ise seyahat ve konaklama giderleri ile günlük harcırahı üç katı olarak ödenecek. Bu miktar, federasyon tarafından doğrudan kolluk görevlilerinin hesabına yatırılacak.

  • İl veya ilçe spor güvenlik kurulları tarafından belirlenen özel güvenlik görevlisi sayısının yarısını, yüksek riskli müsabakalarda ise üçte ikisini geçmeyecek sayıda ve bunların yerine genel kolluk görevlisi görevlendirilecek.
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