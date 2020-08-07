Staj kapısına 17 bin başvuru

Ofis, salgın nedeniyle staj yeri bulmakta zorlanan öğrencilerin mezun olmalarını kolaylaştırmak için kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde staj yapma imkânı getirmişti.

İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışma kapsamında, üniversite son sınıfta staj yapmak isteyen öğrenciler için Yetenek Kapısı Platformu'ndan başvuru açıldı.

20 Temmuz’da başlayan ve 4 Ağustos‘ta sona eren staj seferberliğe 17 bin 197 başvuru yapıldı. Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları, bu başvurular arasından değerlendirme yapacak. Öğrenciler, gelen teklifler arasından kendilerine en uygun olanı seçebilecek.