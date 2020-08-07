Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Staj kapısına 17 bin başvuru
ANKARA

Staj kapısına 17 bin başvuru

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin üniversite öğrencilerine staj imkanı sağlamak için başlattığı seferberliğe 17 bin 197 başvuru geldi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Ofis, salgın nedeniyle staj yeri bulmakta zorlanan öğrencilerin mezun olmalarını kolaylaştırmak için kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde staj yapma imkânı getirmişti.

  • İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışma kapsamında, üniversite son sınıfta staj yapmak isteyen öğrenciler için Yetenek Kapısı Platformu'ndan başvuru açıldı.

20 Temmuz’da başlayan ve 4 Ağustos‘ta sona eren staj seferberliğe 17 bin 197 başvuru yapıldı. Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları, bu başvurular arasından değerlendirme yapacak. Öğrenciler, gelen teklifler arasından kendilerine en uygun olanı seçebilecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın büyükelçilerle Ayasofya-i Kebir Camii'ni ziyaret etti
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın büyükelçilerle Ayasofya-i Kebir Camii'ni ziyaret etti
Abone Ol Google News
ABden Türkiye açıklaması

AB'den Türkiye açıklaması

​"Üye ülkeler, ilişkilerin güçlendiğini görmek istiyor."
Yunan tuzağına karşı ortak bildiri

Yunan tuzağına
karşı ortak bildiri

"Libya'nın istikrar ve güvenliği hayati önem taşıyor."
Tedbir vurgusu

Tedbir vurgusu

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
Yok hükmünde

Yok hükmünde

​Dışişlerinden Yunanistan ve Mısır anlaşmasına tepki.
Veda etti

Veda etti

​Trabzonspor'un 'golcü' oyuncusu ayrılığı duyurdu.
Ayasofya'ya <br>akın sürüyor

Ayasofya'ya
akın sürüyor

​Yerlisi yabancısı kapıda kuyruk oluşturuyor.

Beşiktaş'ta <br>duygusal veda

Beşiktaş'ta
duygusal veda

​Siyah beyazlıların yıldızı F.Bahçe'ye transfer oldu.

Geri döndü

Geri döndü

Caner Erkin'in sözleşme detayı da belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.