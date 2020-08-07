Staj kapısına 17 bin başvuru

Ofis, salgın nedeniyle staj yeri bulmakta zorlanan öğrencilerin mezun olmalarını kolaylaştırmak için kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde staj yapma imkânı getirmişti.
- İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışma kapsamında, üniversite son sınıfta staj yapmak isteyen öğrenciler için Yetenek Kapısı Platformu'ndan başvuru açıldı.
20 Temmuz’da başlayan ve 4 Ağustos‘ta sona eren staj seferberliğe 17 bin 197 başvuru yapıldı. Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları, bu başvurular arasından değerlendirme yapacak. Öğrenciler, gelen teklifler arasından kendilerine en uygun olanı seçebilecek.