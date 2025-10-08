Stil danışmanını bile dolandırmış

Savcılık ifadesinde uzun yıllardır siyasiler ile iş insanlarına danışmanlık verdiğini belirten Okan, Rıza Akpolat ile tanışıklığının 2019 yerel seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu aracılığıyla başladığını dile getirdi. Okan, Akpolat’a 2023 yılı Nisan ayına kadar danışmanlık hizmeti verdiğini ifade etti. Bu süreçte Akpolat için topluluk önünde konuşma, hitabet, görüntü yönetimi ve benzeri konularda destek sağladığını aktaran Okan, “Belirlendiğim bazı ürünlerin ödemesini ben yaptım. Rıza Akpolat bu ürünler için bana elden ödeme yaptı. Bir kısmı için ise ödemeyi kendileri direkt mağazaya yapardı. Danışmanlık hizmeti verdiğim süre zarfında tarafımca alınan ürünler ve emeğim karşılığında toplamda ne kadar ödeme yaptıklarını bilmiyorum. Ancak halihazırda bana 350 bin lira borcu var” diye konuştu.