STK’lar ve üniversiteliler ‘Gazze’ye destek’ için buluştu

22-23 Ekim tarihlerinde İZÜ Halkalı Kampüsü'nde “Gazze’ye Destek” temasıyla düzenlenen etkinliklere, 50'ye yakın kurum ve STK ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İbni Haldun Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi'nden öğrenci kulüpleri katıldı. Etkinlikte, "Gazze İçin Umut Fidan Dikimi" ve "Gazze İçin Sessizlik Yürüyüşü" yapıldı. Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye'nin geleneğinde sivil toplum bilincinin çok yüksek olduğunu belirtti.

HEPİMİZE GÖREV DÜŞÜYOR

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) canlanması ve hedeflerine yönelik çalışma yapabilmesi için gönüllülere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Gül, "Burada gençlerle sivil toplum kuruluşlarının birbirini tanıması, dünyanın her tarafında bayrağımızın dalgalanması, Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'in genel kurulunda söylediği 'Dünya 5'ten büyüktür' söyleminin altını doldurabilmesi için hepimize görev düşüyor" dedi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar da İZÜ'nün İlim Yayma Vakfı tarafından 2010 yılında kurulduğunu hatırlattı. Acar, İsrail'in Gazze'deki soykırımında görüldüğü üzere uluslararası çatışmalarda siyaset ve hükümet kanallarından yürütülemeyecek bazı faaliyetlerde STK'lerin önemli işlevlerde bulunduğunu vurguladı.

AYNI MASADA BULUŞTURDUK

TGTV Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Tuğrul ise STKFest'te gençlerin enerjisi ile sivil toplumun tecrübesini aynı masa etrafında buluşturduklarını dile getirdi. İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal da STKFest'in gençliğin enerjisini sivil toplumun vicdanıyla bir araya getirdiğini ve burada geleceğin yöneticileri ile bugünün öncülerinin yan yana geldiğini anlattı. İki gün sürecek etkinlikte çeşitli yarışmalar düzenlendi. Etkinlik, "Kardeşlik Yemeği" ile sona erdi.







