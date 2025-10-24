Beşir Derneği İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde düzenlenen STK FEST’te gençlerle buluştu

Gençlerin enerjisiyle sivil toplum kuruluşlarının tecrübelerinin buluştuğu festival kapsamında, Beşir Derneği standında üniversite öğrencilerine derneğin faaliyetleri hakkında genel bilgiler aktarıldı. Arama kurtarma çalışmaları, malzeme tanıtımları, farkındalık ve gönüllülük eğitimleri ile öğrencilerin yoğun ilgisini çeken bir etkinlik gerçekleştirildi.