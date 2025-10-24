Beşir Derneği İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde düzenlenen STK FEST’te gençlerle buluştu

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde 22–23 Ekim 2025 tarihlerinde ilk kez düzenlenen STK FEST, sivil toplum kuruluşları ile üniversite gençliğini bir araya getirdi. Festivalde Beşir Derneği de yer alarak etkinliğe aktif katılım sağladı.
Gençlerin enerjisiyle sivil toplum kuruluşlarının tecrübelerinin buluştuğu festival kapsamında, Beşir Derneği standında üniversite öğrencilerine derneğin faaliyetleri hakkında genel bilgiler aktarıldı. Arama kurtarma çalışmaları, malzeme tanıtımları, farkındalık ve gönüllülük eğitimleri ile öğrencilerin yoğun ilgisini çeken bir etkinlik gerçekleştirildi.
Derneğin uluslararası alandaki insani yardım faaliyetleri de öğrencilere tanıtılarak, küresel gönüllülük bilinci konusunda farkındalık oluşturuldu. Ziyaretçilere acil durum düdükleri hediye edilirken, derneğin mobil aşevi aracılığıyla simit, çay, su, meyve suyu ve kraker ikramı yapıldı.
İki gün süren festival boyunca Beşir Derneği standı yaklaşık 3.450 kişi tarafından ziyaret edildi. Etkinlik, ödül töreni ve “Kardeşlik Sofrası”nda düzenlenen kapanış yemeğiyle sona erdi.
Beşir Derneği, gençlerin gönüllülük bilincini güçlendiren bu tür etkinliklerde yer alarak “İyiliği Yaygınlaştırmak” misyonunu sürdürmeye devam ediyor.