Su israfı korkutuyor: Günlük 90 litreye düşürmeliyiz

Programın açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, su tüketimine yönelik ileriye dönük tedbirler alınması gerektiğinin altını çizdi. Tehlikenin her geçen gün yaklaştığına dikkat çeken Sever, sonbahar gelmesine rağmen yağış almayan iller olduğunu söyledi. Sever, “Örneğin daha yeni İzmir’e su sağlayan barajımızda çekilen fotoğraflar açıkçası iç açıcı değildi.” şeklinde konuştu. 25 havzada, nüfus projeksiyonumuzu hazırladıklarını belirten Sever, “2023 yılında sayın Emine Erdoğan himayelerinde şu seferberliği başlattık.” dedi. Suyun verimli kullanımının önemine dikkat çeken Sever, “Yaptığınız anketlerde şunu gördük, birçok vatandaşımız su zengini bir ülke olduğumuzu zannediyor. Şu anda biz su fakiri olma yolunda giden bir ülkeyiz. Özellikle iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisini analiz yaptığımız zaman 2030 ile beraber kişi başına düşen su miktarının binin altında olacağını görüyoruz. Şu an itibarıyla günlük Türkiye ortalaması yaklaşık 150 litre. Biz diyoruz ki verimlilik uygulamalarıyla bunu önce 100'e hatta 90’a indirelim. İtalya ve İspanya bunu 90’a çekmiş durumda. Suyu hem turizm hem sanayi hem de bireyselde verimli kullanmak zorundayız.” diye konuştu.