Su israfı korkutuyor: Günlük 90 litreye düşürmeliyiz

Türkiye'nin 'su fakiri' bir ülke olmaması için uzmanlar uyarıyor. DSİ’den Afire Sever, "Halen günlük su tüketimi Türkiye ortalaması yaklaşık 150 litre. İtalya ve İspanya bunu 90’a çekmiş durumda. Biz de verimlilik uygulamalarıyla bunu önce 100'e hatta 90’a indirelim” dedi.
Türkiye, iklim değişikliği, nüfus artışı ve sanayileşmenin etkisiyle su kaynakları konusunda ciddi sorunlarla karşı karşıya. Kuraklık ve düzensiz yağışlar su kaynaklarını tehdit ederken hızla artan nüfus suya olan talebi artırıyor. Devlet Su İşleri (DSİ) 14. Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilen Marmara Havza Su Kurulu Toplantısı’nda, Marmara Havzası’nda su yönetimi, alınan tedbirler ve güncel meseleler ele alındı.
İZMİR ALARM VERİYOR
Programın açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, su tüketimine yönelik ileriye dönük tedbirler alınması gerektiğinin altını çizdi. Tehlikenin her geçen gün yaklaştığına dikkat çeken Sever, sonbahar gelmesine rağmen yağış almayan iller olduğunu söyledi. Sever, “Örneğin daha yeni İzmir’e su sağlayan barajımızda çekilen fotoğraflar açıkçası iç açıcı değildi.” şeklinde konuştu. 25 havzada, nüfus projeksiyonumuzu hazırladıklarını belirten Sever, “2023 yılında sayın Emine Erdoğan himayelerinde şu seferberliği başlattık.” dedi. Suyun verimli kullanımının önemine dikkat çeken Sever, “Yaptığınız anketlerde şunu gördük, birçok vatandaşımız su zengini bir ülke olduğumuzu zannediyor. Şu anda biz su fakiri olma yolunda giden bir ülkeyiz. Özellikle iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisini analiz yaptığımız zaman 2030 ile beraber kişi başına düşen su miktarının binin altında olacağını görüyoruz. Şu an itibarıyla günlük Türkiye ortalaması yaklaşık 150 litre. Biz diyoruz ki verimlilik uygulamalarıyla bunu önce 100'e hatta 90’a indirelim. İtalya ve İspanya bunu 90’a çekmiş durumda. Suyu hem turizm hem sanayi hem de bireyselde verimli kullanmak zorundayız.” diye konuştu.
EZBERLERİ BOZMAK GEREKİYOR
Sanayi başta olmak üzere suyla ilgili talebin arttığını aktaran İstanbul Valisi Davut Gül ise “Talep arttığı için belki bazı ezberleri de tekrardan değiştirmek, bozmak gerekiyor. İklim değişikliği, kuraklık hepimizin bildiği bir gerçek, kuraklık artıyor. Suyu muhafaza etmek önemli ama daha önemlisi kullanırken, verimli kullanmak ve kirlet-memek.” ifadelerini kullandı.
Tasarruf tavsiyeleri
- Kişi başına düşen su miktarını düşürmek için evlerde de önlemler almak oldukça önemli. Alınabilecek bazı küçük ama etkili önlemlerse şöyle: Su tasarrufu için sensörlü zaman ayarlı musluklar kullanmak. Sızıntı yapan musluk, conta, tuvalet rezervuarı, tesisat boru ve bağlantılarını onarmak. Az, yarı, aşırı dolu halde makineleri çalıştırmamak. Duştan önce akıtılan soğuk suyu kovaya doldurarak temizlikte kullanmak. Diş fırçalarken, el/yüz yıkarken, saç şampuanlanırken, tıraş olurken, elde bulaşık yıkanırken suyun kullanılmadığı anlarda musluk kapatmak. Klozet rezervuarı içerisinde dolu şişe konularak içerisindeki su hacmini azaltmak. Sebze ve meyveler akar musluk yerine su dolu kapta yıkanmalı. Balkon ve halılar yıkanmak yerine mümkünse silinmeli.